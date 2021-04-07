Diz kireçlenmesi nedir? Diz kireçlenmesi belirtileri ve tedavisi

Yaş ilerledikçe kıkırdak yapısı da değişir ve fazla kiloların da etkisiyle, kireçlenme meydana gelir. 65 yaş üstü kişilerin birçoğunda diz kireçlenmesi sorunu yaşanıyor. Ayrıca kireçlenmenin nedenleri arasında obezitenin de olması dikkat çekiyor.

Diz kireçlenmesi nedir?

Diz, vücudun en fazla ağırlık taşıyan ve dolayısıyla kireçlenmeden en fazla etkilenen eklemlerinden biridir. Diz ekleminin kireçlenmesine gonartroz denir. Kireçlenme kıkırdaktan başlar, kıkırdak altındaki kemiği, eklem kapsülünü ve eklem çevresindeki bağları etkiler. Sonuç olarak, ağrıdan dolayı kullanılamayan kaslarda incelmeler ve sertleşmeler olur.

Yaşam kalitesine olumsuz etki eden kireçlenme, ilerleyen yaşlarda daha fazla kendisini hissettirir. Eklem iltihabı hastalığı olarak tanımlanan kireçlenme, parmak ve bilek eklemlerinde daha sık görülmektedir.

Bazı kişilerde kalıtımsal olarak meydana çıkan diz kireçlenmesi, kadınlarda daha yaygındır. Ayrıca herhangi bir kaza etkisiyle veya spor yaparken ekleme gelen travmalar, kireçlenmeye neden olabilir.

Diz kireçlenmesi neden olur?

İnsan vücudunun her bölgesinde ortaya çıkabilen kireçlenme, ağrıya neden olur ve hareketleri kısıtlarken yaşam kalitesini de düşürür. Vücuda giren enfeksiyonlu hücreler kemiklere kadar yerleşir ve bağışıklığın zayıflamasına yol açar. Kemiklere yerleşen iltihabın kalıcı olması, kireçlenmenin başlangıcı olarak görülmektedir. Bazı mesleklerde sürekli ayakta kalma durumu, özellikle diz kireçlenmesinin başlıca nedenidir.

Diz kireçlenmesi belirtileri

Günümüzde bir bakıma mecbur kaldığımız hareketsiz yaşam biçimi, yaşlıların yanı sıra gençlerde de kireçlenme görülmesine neden oluyor. Bunun noktada, gerekli mineral desteği ve kilo dengesi büyük önem taşıyor.

Şişlik ve ağrı olarak kendisini gösteren kireçlenme, bir süre sonra hareket etmeyi zorlaştırır. Hareket etme sıklığı azaldıkça, kireçlenmenin neden olduğu ağrılar da artar. İlerleyen kireçlenme vakalarında eklemlerden ses gelir.

Diz kireçlenmesi tedavisi

Gonartroz tedavisinde uzman eşliğinde çeşitli ağrı kesiciler, glukozamin preparatları, bitkisel destek ürünleri kullanılabilir. Hyaluronik asit gibi viskosuplementasyon ürünleri eklem sıvısı kalitesini arttırmak, eklem hareketlerini kolaylaştırmak ve ağrıyı gidermek için iğne tedavisi de yapılmakta. Kortikosteroid iğneleri alevlenme dönemlerinde etkili bir tedavi olarak görülüyor. Proloterapi, mezoterapi, PRP ve kök hücre gibi rejeneratif tıp yöntemleri yakın zamanda öne çıkan enjeksiyon tedavi yöntemleridir.