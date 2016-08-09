Diyetteyken kaçamak yapmak isteyenler için 10 tarif
Kalori değerleri ile birlikte verilen bu tarifleri diyetteyken bile yiyebilirsiniz.
DİYET İSKENDER TARİFİ (496 KALORİ)
Diyet iskender tarifi malzemeler:
- 1 büyük dilim tam çavdar ekmeği
- 3 adet domates
- 1 tatlı kaşığı sıvı yağ
- 100 gram hazır tavuk döner
- Tuz
- Karabiber
- Kekik
- Kimyon
- Kırmızı biber
Diyet iskender tarifi hazırlanışı:
- Ekmekleri ufak kareler halinde doğrayın.
- 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ile tencerede kızartın.
- Domatesleri rendeleyin ve içine baharatları ekleyerek bir tavada pişirin.
- Domatesler piştikten sonra yarısını sıcakken ekmeklerin üzerine dökün.
- Tavada dönerleri ısıtıp, sosun üzerine dizin ve kalan domates sosunu dönerin üstüne dökün.
DİYET MUHALLEBİ TARİFİ (211 KALORİ)
Diyet muhallebi tarifi malzemeler:
- 750 ml diyet süt
- 3 yemek kaşığı nişasta
- Diyet sıvı tatlandırıcı
- Meyve
Diyet muhallebi tarifi hazırlanışı:
- Tencerede un, nişasta ve diyet sütü homojen bir karışım olana kadar çırpın.
- Tencereyi ocağa koyup kaynayana kadar karıştırın.
- Kaynadıktan birkaç dakika sonra ocaktan alın.
- Damak tadınıza göre tatlandırıcı ekleyin ve meyvelerle süsleyin.
DİYET BURGER TARİFİ (699 KALORİ)
Diyet burger tarifi malzemeler:
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 1 dolmalık sarı biber
- 1 küçük boy soğan
- 1 yumurta
- 1 çay bardağı ayçiçeği yağı
- 1 çay bardağı süzme yoğurt
- 1 küçük boy kırmızı turp
- 1 kahve fincanı un
- 2 yemek kaşığı ince bulgur
- 4 hamburger ekmeği
- 5-6 dal taze soğanın yeşil kısmı
- Birkaç dal taze kekik
- Birkaç yaprak kıvırcık marul
- Taze çekilmiş karabiber
- Tuz
Diyet burger tarifi hazırlanışı:
- İnce bulguru derin bir kapta, sıcak suda bekletin.
- Soğanı rendeleyin ayçiçek yağında çok kısık ateşte yaklaşık 15 dakika pişirin ve sarı biberi zar şeklinde doğrayın, içine ekleyin.
- 1 dakika karıştırın ocaktan alın.
- Nohudu haşlayın, çukur bir kâseye aktarın.
- Soğan-biber karışımını, yumurtayı, suyunu süzdüğünüz ince bulguru, çok ince kıyılmış taze soğanı, tuz ve taze çekilmiş karabiberi ekleyin.
- Tüm malzemeyi iyice karıştırın sert bir havan tokmağı ile yavaş yavaş ezin.
- En son unu ilave edin.
- Spatula ile karıştırdıktan sonra mandalina büyüklüğünde parçalar alın.
- Avucunuzun içinde iri bir hamburger köftesi büyüklüğünde şekillendirin.
- Köftelerin her iki tarafını da kızartın.
- Hamburger ekmeğinin iç yüzeyine sürmek için süzme yoğurt ile 1 çay kaşığı kadar ince kıyılmış taze kekiği karıştırın.
- Karışımı ekmeklerin iç yüzeyine sürün.
ELMALI HAFİF TART TARİFİ
Elmalı hafif tart tarifi malzemeler:
- 1,5 bardak yulaf
- ¼ bardak çavdar unu
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 tatlı kaşığı keten tohumu
- 1/4 çay kaşığı himalaya tuzu
- ½ bardak Hindistan cevizi yağı (dolapta bekletilmiş tereyağı kıvamında, organik marketlerden ya da online temin edebilirsiniz)
- 2 yemek kaşığı hurma şurubu
- ¼ bardak elma püresi
Tart içi malzemeleri:
- 2 orta boy elma (ekşi olmamasına dikkat edin)
- 3 yemek kaşığı hurma şurubu
- 2 yemek kaşığı yulaf unu
- 1 çay kaşığı vanilya özü
- ½ çay kaşığı tarçın
- ¼ çay kaşığı muskat
- ¼ çay bardağı kuru üzüm (2 saat suda bekletilmiş)
- ½ su bardağı yarı kırılmış ceviz içi
Elmalı hafif tart tarifi hazırlanışı:
- Yulafları mutfak robotundan un haline gelene kadar geçirin ,ardından elde ettiğiniz yulaf ununa ,keten tohumu, tarçın, himalaya tuzu, çavdar ununu ekleyip iyice karışmasını sağlayın.
- Daha sonra sırasıyla, hurma şurubu, elma püresi ve Hindistan cevizi yağını ekleyip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar hamuru yoğurun ardından streç filme sarıp dolapta 30-45 dakika dinlenmeye bırakın.
- Bu sırada tart iç malzemelerini hazırlamak için kabuklarını soyup dilimlediğiniz elmalarınızı bir kase içerisinde hurma şurubu, çavdar unu, tarçın, kuru üzüm, ceviz ve vanilya özüyle karıştırıp beklemeye bırakın.
- Dinlendirdiğiniz tart hamurunuzu bir merdane yardımıyla hamurunuzu yerştireceğiniz fırın kaplarınızın büyüklüğünde açın, gerekiyorsa hamurun merdaneninize yapışmasını önlemek için tezgahınızı tam buğday unuyla unlayabilirsiniz.
- Tart hamurunu yerleştirdiğiniz kaplarınızın içini elma harcınızla doldurun ve üzerini kafes şeklinde ya da üzerinin tamamını kapatacak şekilde açtığınız hamurla kapatın.
DİYET SİGARA BÖREĞİ TARİFİ (253 KALORİ)
Diyet sigara böreği tarifi malzemeler:
- 3 adet yufka
- 250 gr. light beyaz peynir
- Yarım demet maydanoz
- 1 adet yumurta
- Sıvıyağ
Diyet sigara böreği tarifi hazırlanışı:
- Her yufkayı 16 parçaya bölün.
- Beyaz peyniri derin bir kaba alın ve çatalla ezin, maydanozu ince ince kıyın.
- Yumurtayı, maydanozu peynirin içine ilave edin ve hepsini karıştırın.
- Üçgen şeklinde kestiğimiz yufka parçasının geniş tarafına malzemeden bir tatlı kaşığı koyun, iki tarafını kıvırın ve çok sıkı olmadan sarın, yufkanın sivri ucunu parmağınızla ıslatın ve yapıştırın.
- Hepsini böylece sardıktan sonra fırın tepsisine dizin, yumurta fırçası ile çok az sıvıyağ sürün.
- Fırının ızgara kısmını açarak börekleri önlü arkalı kızartın.
- Sıcak servis yapın.
DİYET TATLI TARİFİ (394 KALORİ)
Diyet tatlı tarifi malzemeler:
- 1 su bardağı un
- 4 su bardağı az yağlı süt
- 1 çorba kaşığı margarin
- 1 çay kaşığı tarçın
- 9 çorba kaşığı tatlandırıcı toz
Diyet tatlı tarifi hazırlanışı:
- Soğuk diyet süte unu ilave edip mikserde karıştırın.
- Ocakta muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin.
- Pişmesine yakın margarini ekleyin.
- Tatlı ılıınınca toz tatlandırıcıyı ekleyip 15 dk. kadar mikserde çırpın.
- Bu karışımı cam bir kaba koyun.
- Servis yapmadan önce üzerine tarçın yada mevsim meyveleri ile süsleyin.
DİYET PİZZA TARİFİ (438 KALORİ)
Diyet pizza tarifi malzemeler:
- 200 gr kepekli pizza hamuru
- Domates sos ya da ketçap
- 100 gr mozzarella peyniri
- Yarım soğan
- 50 gr mantar
- 100 gr ıspanak
- 1 çorba kaşığı zeytinyağı
Diyet pizza tarifi hazırlanışı:
- Tezgaha un serpin ve pizza hamurunu üzerine alın.
- Yaklaşık 30 cm. çapında bir hamur açın.
- Ayrı bir tavaya zeytinyağını koyun.
- Soğan, mantar ve ıspanağı kavurun.
- Pizza hamurunu fırın tepsisine yerleştirin.
- Üzerine domates sosu ya da ketçabı yayın.
- Mozzarella peynirini de ilave edin.
- Kavurduğunuz sebzeleri hamurun üzerine koyun.
- 180 derecedeki fırında 30 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır.
ÇİKOLATALI BADEMLİ VE KİRAZLI YULAF TARİFİ
Çikolatalı, bademli ve kirazlı yulaf tarifi malzemeler:
- ½ bardak yulaf ezmesi
- 1 su bardağı süt (soya sütü)
- Dondurulmuş vişne
- Çikolata ve kahverengi şeker
- Üzerine yoğurt
- Üzerine çikolata
- Üzerine kıyılmış badem
- Üzerine taze kiraz
Çikolatalı bademli ve kirazlı yulaf tarifi hazırlanışı:
- Tüm malzemeyi fotoğraftaki gibi zevkinize göre sıralabilir ve süsleyebilirsiniz.
- Yanında kahverengi şekerli sütlü kahve ile tüketebilirsiniz.
DİYET OMLET TARİFİ (134 KALORİ)
Diyet omlet tarifi malzemeler:
- 1 adet yumurta
- 4 adet yumurta akı(mümkünse organik ya da cage-free)
- 1 çay kaşığı düşük sodyumlu tuz
- 1 çay kaşığı dilediğiniz bir baharat
- Üstü için:
- 5 ince dilim yağsız ve çemensiz pastırma
- 1 dilim kendiliğinden dilimli yağsız kaşar peyniri\n
- 2 yemek kaşığı mantar
- 1 adet bebek ıspanak
Diyet omlet tarifi hazırlanışı:
- Yumurtaları bir kapta çırpın ve üstüne baharatları ekleyin.
- Hafif ateşte bir süre ısıttığınız teflon tavaya karışımı dökün, üzerini bir kapakla kapatın.
- 3 dakika sonra sebzeleri üstüne koyun.
- Daha sonra pastırmayı ve en üste de az yağlı dilimli kaşar peyniri ekledikten sonra tekrar kapağı kapalı olarak 2 dakika pişirin.
- 2 dakika sonra kapağı açın ve spatula ile omleti ikiye katlayın.
- Sıcak olarak servise sunun.
DİYET KARNIYARIK TARİFİ (328 KALORİ)
Diyet karnıyarık tarifi malzemeler:
- 1 kilo patlıcan
- 4 orta boy soğan
- ½ kg yağsız kıyma
- 4 orta boy domates
- 4 adet sivri biber
- 1-2 sap maydanoz
- 1 bardak su
- Tuz
- Karabiber
Diyet karnıyarık tarifi hazırlanışı:
- Patlıcanları 200 derecede ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.
- Harcı için soğanları ve domatesi ayrı ayrı rendeleyin.
- Yeşil biberleri ve maydanozu ince ince kıyın.
- Hiç yağ koymadığınız bir tavada yağsız kıymanızla soğanı kavurun.
- Yine 200 derecedeki fırında suyunu çekene kadar pişirin.
- Kıyma kendi suyunu ve yağını salacaktır.
- Daha sonra da sırasıyla içine domatesleri, yeşil biberi, maydanozu, tuz ve karabiberi ekleyerek beş dakika kadar pişirin.
- Patlıcanları yağsız bir tepsiye dizerek üstlerini yarın.
- İçine harcı doldurun.
- Üstlerine kabuğu soyulmuş bir dilim domates ve tam bir sivri biber ile süsleyerek, bir bardak suyu üzerlerine gezdirin.
- 200 derecedeki fırında suyunu çekene kadar pişirin.
Tariflerin kalori değeri 1 porsiyon veya 1 kişilik ölçü baz alınarak Uzman Diyetisyen Deniz Berksoy tarafından hazırlanmıştır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle