Diyetinizde tüketebileceğiniz ara öğün tarifleri

Sağlıklı bir zayıflama programında ara öğünlerin de bulunması gerekir. Diyet yapanlar, sizler için bu öğünlerde tüketebileceğiniz tarifler hazırladık. İşte zayıflarken ara yemeklerde yiyebileceğiniz 4 tarif!

Limonlu yoğurt

Malzemeler

750 ml. süt

120 gr. yoğurt

2 adet limon

1/2 tatlı kaşığı şeker

Hazırlanışı

Limonun kabuklarını rendeleyin. Bir tencereye 100 ml. sütü koyun, limon kabuklarını ilave edip karıştırın ve ısıtın. Ardından şekeri ilave edip tekrar karıştırın. Sütün rengi sarıya dönene kadar kısık ateşte ara sıra karıştırmaya devam edin. Soğumaya bırakın.

Kabuklarla beraber soğuyan sütü kalan sütle birleştirip 2 saat buzdolabında bekletin ve süzün.

Yoğurdu ekleyip karıştırın ve kavanozlara paylaştırın.

Kapaklarını kapattığınız kavanozları Tefal Yoğurtçum'a yerleştirin ve fişini prize takın. ON/OFF düğmesine basın. Belirlenen süre yanıp söner: 8 saat. Gerekirse dilediğiniz kıvam ve lezzet ayarı için süreyi - ve + tuşlarıyla ayarlayın. OK tuşuna basarak onaylayın.

Mayalama işlemi sona erdiğinde yoğurtları soğumaya bırakıp buzdolabında saklayın.



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Acılı fındık

Malzemeler

200 gr fındık

1 tutam toz sarımsak

1 tutam sumak

1 tutam acı toz biber

10 ml acısso

10 ml soya sos

Tuz

Karabiber

Hazırlanışı

Fındıkları actifry da 5 dakika kavurun.

5 dakika sonra diğer malzemeleri ekleyin ve 4 dakika daha pişirin.

ACILI FINDIĞIN HAZIRLANIŞINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Buğday salatası

Malzemeler

200 gr. buğday

1 adet soğan

1 adet kabak

2 adet havuç

1 bardak sebze suyu veya tavuk suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

150 ml. su

Tuz ve karabiber

Hazırlanışı

Buğdayı 1 gece önceden oda sıcaklığındaki suda bekletin. Havuçları kazıyın. Soğanı soyup yemeklik doğrayın. Havuç ve kabağı küçük küpler halinde doğrayın. Buğdayı yıkayıp süzün ve NutriCook tenceresine koyun. Ardından sebzeleri ve sebze suyunu ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp NutriCook’un kapağı kapatın.

Akıllı kontrol saatini 3 dakikaya ayarlayın. 2. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar.

Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, NutriCook’un kapağını açın. Zeytinyağını ilave edip karıştırın. Buğday salatanızı ılık olarak servis yapın.

BUĞDAY SALATASININ HAZIRLANIŞINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Tarçın ve elmalı yoğurt

Malzemeler

500 ml. süt

20 gr. yoğurt

3 adet elma

20 gr. tereyağı

1/2 yemek kaşığı tarçın

25 gr. esmer şeker

Hazırlanışı

Elmaları soyup küpler halinde doğrayın. Küçük bir tavada veya tencerede tereyağı eritin. Elmaları ekleyin; kısık ateşte tarçın ilavesiyle 5 dakika pişirin. Şekeri ekleyin ve karamelize olana kadar 10 dakika daha pişirin. Elmalar yeteri kadar su bırakmazsa az miktar sıcak su ilave edebilirsiniz. Karışımı, ılıdıktan sonra kavanozlara paylaştırın.

Bir kasede süt ile yoğurdu çatal veya çırpma teliyle homojen hale gelene kadar karıştırıp elmaların üstüne paylaştırın.

Kapaklarını kapattığınız kavanozları Tefal Yoğurtçum'a yerleştirin ve fişini prize takın. ON/OFF düğmesine basın. Belirlenen süre yanıp söner: 8 saat. Gerekirse dilediğiniz kıvam ve lezzet ayarı için süreyi - ve + tuşlarıyla ayarlayın. OK tuşuna basarak onaylayın.

Mayalama işlemi sona erdiğinde yoğurtları soğumaya bırakıp buzdolabında saklayın.

TARÇIN VE ELMALI YOĞURDUN HAZIRLANIŞINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Afiyet Olsun