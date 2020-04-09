Diyaliz hastaları nasıl beslenmeli? Bağışıklık güçlendiren öneriler…
Diyaliz hastalarının beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizen Uzman Diyetisyen Deniz Berksoy, bağışıklığı güçlendiren önerilerde bulundu, hangi besinlerden ne kadar yenmesi gerektiğini sıraladı.
- Sebze ve meyveler bağışıklığı yükseltmek için önemli besinlerdir. Vitamin ve minerallerden bol olan sebze ve meyveler aynı zamanda düşük kalorili ve liften zengindir. Çalışmalar; günde en az 2 porsiyon sebze, 3 porsiyon meyve yenmesi gerektiğinin üzerinde durmaktadır.
- Diyaliz hastaları için fosfor ve potasyum miktarı önemli olduğu için yüksek miktarda sebze ve meyve tüketemeyebilirler. Bu sebeple; fosfor ve potasyumu düşük sebze ve meyveleri tercih edebilirler.
-1 orta boy elma: 158 mg potasyum, 10 mg fosfor
-1 diş sarımsak: 12 mg potasyum, 4 mg fosfor
-Yarım nar: 182 mg potasyum, 28 mg fosfor
-Yarım kase mantar: 150 mg potasyum, 30 mg fosfor
-1 tabak pişmiş karnabahar: 176 mg potasyum, 40 mg fosfor
-1 tabak pişmiş kabak: 119 mg potasyum, 18 mg fosfor
-1 orta boy soğan: 102 mg potasyum, 20 mg fosfor
-1 orta boy turp: 135 mg potasyum, 12 mg fosfor
-2 dilim ananas: 180 mg potasyum, 13 mg fosfor
-5 adet kereviz sapı: 168 mg potasyum, 26 mg fosfor
-1 adet pancar: 138 mg potasyum, 20 mg fosfor
- Sağlıklı yağlar tercih edin. Zeytinyağı, fındık yağı, Hindistan cevizi yağı gibi besinleri tüketin. Çalışmalar; beslenme düzeninizde sağlıklı yağ seçimleri ile metabolizmanızı güçlendirebileceğinizi gösteriyor.
- Beslenmenizde probiyotik ürünlere yer verin. Probiyotik yoğurt ve kefir en ideal kaynaklarıdır. Probiyotik ürünler; bağırsak florasını geliştirir. Probiyotikler; sindirim sistemini güçlendirerek hastalıklara yakalanma riskini azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Demirin en iyi kaynağı olan et ürünleri ve yumurtayı sofranızdan eksik etmeyin.
- Beyaz undan yapılan kek, kurabiye, bisküvi ve kraker gibi nişasta oranı yüksek, posadan fakir besinleri sınırlı miktarda tüketin. Beyaz un ve türevi besinler metabolizmanızı yavaşlatarak halsizlik, uyku hali gibi etkilerle bağışıklık seviyenizi düşürür.
- Sigara ve alkol gibi sağlığı olumsuz etkileyen alışkanlıklardan vazgeçin veya kısıtlayın. Sigara ve alkol kullanımının bağışıklığı düşürerek; kalp-damar hastalıkları, diyabet, tansiyon, depresyon gibi hastalıkları da tetiklediği unutulmamalıdır. Ayrıca korona virüs salgınını en çok tetikleyen faktörlerden birinin sigara olduğu tespit edilmiştir.
- Düzenli egzersiz yapın, egzersiz vücudunuzun oksijen kapasitesini geliştireceği için bağışıklığı güçlendirir ve hastalıklara karşı korur. Çalışmalar; haftada en az 150 dakika egzersiz yapılması gerektiğini göstermiştir.
- Yeterli uyku bağışıklık için önemlidir. Yetişkinler için günlük 8-10 saat arası uyku tavsiye edilir.
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