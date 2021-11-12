“DİYABETTE HEDEFİ TUTTURANLAR”

“Diyabette Hedefi Tutturanlar” projesi, Dünya rekortmeni Milli Okçu Yasemin Ecem Anagöz ve Prof. Dr. Selçuk Dağdelen’in mesajları ile diyabette kendine özel hedefler belirlemenin ve bu hedefleri tutturmak için vazgeçmeden çalışmanın önemine odaklanıyor.

Diyabet (şeker hastalığı), günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biri. Diyabet, obezite ve bunlara bağlı ortaya çıkan kronik hastalıkların üstesinden gelmek için önemli çalışmalar yürüten Novo Nordisk, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü vesilesi ile yeni bir kampanya başlattı. Milli Okçu Yasemin Ecem Anagöz’ün ve alanında uzman hekim Prof. Dr. Selçuk Dağdelen’in yer aldığı “Diyabette Hedefi Tutturanlar” projesi ile diyabetin doğru yönetimi konusunda farkındalığın artırılması hedefleniyor. Proje ile ayrıca, diyabetli bireylerin kendilerine özel hedefler belirleyerek, kaliteli dolu dolu bir yaşam için karşılarına çıkan engellere rağmen pes etmeden devam etmelerinin önemi vurgulanıyor.

Tokyo’da yapılan son Olimpiyat Oyunları’nda klasik yay bireysel kategorisinde üçüncü tura kadar yükselen ve hemen ardından Dünya Şampiyonası’nda çiftlerde spor tarihimizin ilk madalyasını kazanan Milli Okçu Yasemin Ecem Anagöz, “Toplumda diyabetin doğru tedavi ve aktif bir hayat ile düzgün yönetilmesinin mümkün olduğu bilincinin yaratılmasına katkıda olmak için bu projenin içinde yer aldım” diyor.

Prof. Dr. Selçuk Dağdelen ise “Türkiye, Avrupa’daki en yüksek diyabet sıklığına ve üçüncü en yüksek diyabetli birey sayısına sahip. Diyabetli bireylere önce diyabeti sonra kendilerini iyi tanıyarak, kendilerine özel hedefler koymalarını ve vazgeçmeden bu hedeflere ulaşarak iyi bir yaşam kalitesi yakalamalarını öneriyorum. Diyabetle yaşayanları, hedefi tutturanlardan olmaya davet ediyorum” diyerek projenin önemine dikkat çekiyor.

“DİYABET TEDAVİSİNDE SADECE HEDEFİ TUTTURMAK DEĞİL, HEDEFTE KALMAK DA ÖNEMLİ”

Dünyanın en büyük vakfı olan Novo Nordisk Vakfı tarafından yönetilen Novo Nordisk, günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biri olan diyabetin yokolmasını sağlamayı amaçlıyor. Novo Nordisk Türkiye Diyabet İş Ünitesinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Yıldırım, bu noktada diyabetli bireylere destek olunması gerektiğine dikkat çekerek şu açıklamada bulundu:

“Diyabet tedavisinde sadece hedefi tutturmak değil, aynı zamanda hedefte kalmak da diyabetli bireylerin daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri açısından oldukça önemli. Diyabetli bireylerin bu yolculukta başta hekimleri, sağlık destekçileri ve aileleriyle birlikte ‘hedefi tutturmalarına’ destek olacak ve diyabet yönetimine katkıda bulunacak bu farkındalık aktivitesini çok değerli buluyoruz.”

“HEDEFİNİ BELİRLE VE VAZGEÇME”

Proje süresince, başta Instagram olmak üzere dijital mecralarda diyabetin günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biri olduğu vurgulanarak; diyabet yönetiminde hedefler belirleyerek onlara ulaşmak için çalışıldığında, dolu dolu ve sağlıklı bir yaşamın mümkün olduğunun altı çizilecek. Tüm diyabetli bireylere “Hedeflerini Belirle ve Vazgeçme’ mesajı verilecek.

Bu farkındalık projesine göz atmak için tıklayın!

Bu dosya Sağlık Adası Medya tarafından hazırlanmıştır.

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