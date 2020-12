Diyabet, göz sağlığı için risk oluşturuyor

Diyabet hastalarının göz tedavilerine hiç vakit kaybetmeden başlamaları gerekiyor. Aksi takdirde gözlerde tedavi edilemeyen sonuçlar meydana gelebiliyor. Şeker hastalığında en önemli noktalardan biri, hastalığın oluşabilecek komplikasyonlarını olabildiğince azaltmak. Bu komplikasyonlar, kan damarlarının olduğu her yerde karşımıza çıkıyor. Beyinde, ciğerlerde, böbreklerde ve gözlerde kendini hissettiren bu rahatsızlık, en çok da gözlere zarar veriyor.



Uzun süredir şeker hastasıysanız gözleriniz risk altında



Aktaş, şeker hastası olanların yılda en az bir kez doktora gidip muayene olmaları gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle on yılın üzerinde şeker hastası olan kişilerin gözlerinde ve göz çevrelerinde büyük hasarların meydana gelebileceğini belirten Op. Dr. Hatice Aktaş, "Uzun yıllar şeker hastası olan insanların gözlerindeki her türlü doku etkileniyor. Göz çevresinde oluşan yaralar, kendini tekrarlayan enfeksiyonlar ve kuru göz rahatsızlıkları bunların başında geliyor" diyor.



Şeker hastalığı, tedavi edilmediği müddetçe göze giden küçük damarları tutarak, o damarların beslediği alanlarda fonksiyon kaybına neden oluyor. En büyük sorun, şekerin gözdeki sinir tabakasına verdiği zarar. Gözdeki sinir tabakasında ortaya çıkan damar tıkanıklıkları sonucunda görme ciddi oranda azalıyor diyerek açıklamalarını sürdürüyor.



Gözdeki rahatsızlıkları tetikleyen hastalıkların başında şeker hastalığının geldiğini dile getiren Aktaş, tek nedenin bu olmadığını, kolesterol, tansiyon, kansızlık ve böbrek yetmezliği gibi dört önemli hastalığında gözde büyük sorunlar yarattığının altını çiziyor.



Kan şekerindeki oynamalar göze zarar veriyor



Şeker hastası olanların gözlerinin büyük risk altında olduğunu belirten Aktaş, "Kan şekeriniz sık sık yükselip düşüyorsa daha büyük risk altındasınız demektir. Örneğin kan şekeriniz 200 civarında seyrediyorsa, aynı seviyede tutmaya çalışın. Kan şekeriniz 200'lerde seyrederken 100'lerin altına düşüyorsa gözleriniz büyük zarar görür" dedi ve şöyle devam etti: "Şeker hastalığına bağlı göz rahatsızlıklarını kapsayan bölüm retinadır. Burada oluşan rahatsızlıkları önce engellemeye çalışıyoruz. Diabetik Retinopati (şeker hastalığına bağlı göz rahatsızlığı) dediğimiz aşamaya geldiyse bundan sonraki aşamada hastalığın daha da ileri seviyelere gelmesine engellenmeye çalışıyoruz."



Hangi aşamada müdahale edilirse görme o seviyede kalır



Hastalığın çeşitli aşamaları olduğunu belirten Aktaş, her aşamada farklı tedavi yöntemlerinin bulunduğunu söylüyor. İlk etapta lazer tedavisi uygulandığını ifade eden Hatice Aktaş, daha ileri durumlarda göz içine uygulanan ilaç tedavisinin etkili olduğunu, fakat en ileri seviyeye ulaşmış hastalıklar için ameliyattan başka çözüm olamayacağına dikkat çekiyor.



Hastaların bir seviyeden sonra farklı beklentiler içine girmemeleri gerektiğini vurgulayan Aktaş, "İnsanlar bir defa hastalığa yakalandıktan sonra gözlerinin eskisi kadar sağlıklı olamayacağını akıllarından çıkarmamalılar. Ayrıca hastalık hangi seviyede tedavi edilmeye başlanırsa o seviyede tutulur. Tedavi süreçlerinin ardından hastalar gözlerinin daha iyi olamayacağını kabul etmeliler. Tedavinin amacı kayba uğrayan görme özelliğini geri getirmek değil, mevcut görme durumunu korumaktır" diyor.



Göz doktorunun deneyimi önemli



Şeker hastası olan kişilerin mutlaka bir göz hastalıkları uzmanına giderek yıllık kontrollerini yaptırmaları gerektiğini belirten Dr. Aktaş, hastalık eğer on yılın üzerindeyse daha sık göz doktoruna gidilmeli uyarısında bulundu ve hekimlerin ileri derecedeki göz rahatsızlıklarında cerrahi alanda deneyim sahibi olmalarının, başarılı ve sonuca giden tedavi açısından oldukça önemli bir nokta olduğuna dikkat çekti.