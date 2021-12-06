Dispepsi nedir, neden olur? İşte dispepsi belirtileri ve evde iyi gelen yöntemler

Dispepsi yaygındır ve uzun süreli olabilir, ancak belirti ve semptomlar çoğunlukla aralıklıdır. Bu belirti ve semptomlar, genellikle şişkinlik, geğirme ve mide bulantısının eşlik ettiği üst karnınızdaki ağrı veya rahatsızlık gibi ülserinkine benzer. Peki, dispepsi tehlikeli mi, belirtileri neler? İşte dispepsi tedavisi ve hakkında merak edilenler...

Dispepsi nedir?

Dispepsi, belirgin bir nedeni olmayan tekrarlayan hazımsızlık belirtileri ve semptomları için kullanılan bir terimdir. Fonksiyonel dispepsi, ülser olmayan mide ağrısı veya ülser olmayan dispepsi olarak da adlandırılır.

Dispepsi belirtileri nelerdir?

Dispepsinin belirti ve semptomları şunları içerebilir:

Midede ağrı veya yanma, şişkinlik, aşırı geğirme veya yemeklerden sonra mide bulantısı

Yemek yerken erken bir dolgunluk (doygunluk) hissi

Bazen yemekle ilgisi olmayan veya yemekle geçebilen mide ağrısı

Dispepsi neden olur?

Dispepsiye neyin neden olduğu açık değildir. Doktorlar bunu fonksiyonel bir bozukluk olarak görüyor, yani rutin testler herhangi bir anormallik göstermeyebilir. Bu nedenle semptomlara göre teşhis konur.

Dispepsi riskini artırabilecek faktörler şunlardır:

Kadınlarda seks

Mide sorunlarına neden olabilen aspirin ve ibuprofen (Advil, Motrin IB, diğerleri) gibi reçetesiz satılan bazı ağrı kesicilerin kullanımı

Sigara içmek

Anksiyete veya depresyon

Çocuklukta fiziksel veya cinsel istismar öyküsü

Helikobakter pilori enfeksiyonu

Dispepsi tedavisi

Dispepsi tedavisi, nedene ve ciddiyetine bağlıdır. Genellikle, altta yatan bir durumu tedavi etmek veya bir kişinin ilacını değiştirmek, dispepsiyi azaltacaktır.

Dispepsi evde nasıl geçer?

Hafif ve seyrek görülen semptomlar için yaşam tarzı değişiklikleri yardımcı olabilir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz :