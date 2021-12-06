Dispepsi nedir, neden olur? İşte dispepsi belirtileri ve evde iyi gelen yöntemler
Hazımsızlık genellikle kendi başına bir durumdan ziyade gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) , ülser veya safra kesesi hastalığı gibi altta yatan bir sorunun işaretidir. Tüm bunlar dispepsi olarak da adlandırılır, üst karın bölgesinde kalıcı veya tekrarlayan ağrı veya rahatsızlık olarak tanımlanır. Peki dispepsi nedir, tehlikeli mi? İşte dispepsi belirtileri ve tedavisi...
Dispepsi yaygındır ve uzun süreli olabilir, ancak belirti ve semptomlar çoğunlukla aralıklıdır. Bu belirti ve semptomlar, genellikle şişkinlik, geğirme ve mide bulantısının eşlik ettiği üst karnınızdaki ağrı veya rahatsızlık gibi ülserinkine benzer. Peki, dispepsi tehlikeli mi, belirtileri neler? İşte dispepsi tedavisi ve hakkında merak edilenler...
Dispepsi, belirgin bir nedeni olmayan tekrarlayan hazımsızlık belirtileri ve semptomları için kullanılan bir terimdir. Fonksiyonel dispepsi, ülser olmayan mide ağrısı veya ülser olmayan dispepsi olarak da adlandırılır.
Dispepsi belirtileri nelerdir?
Dispepsinin belirti ve semptomları şunları içerebilir:
- Midede ağrı veya yanma, şişkinlik, aşırı geğirme veya yemeklerden sonra mide bulantısı
- Yemek yerken erken bir dolgunluk (doygunluk) hissi
- Bazen yemekle ilgisi olmayan veya yemekle geçebilen mide ağrısı
Dispepsiye neyin neden olduğu açık değildir. Doktorlar bunu fonksiyonel bir bozukluk olarak görüyor, yani rutin testler herhangi bir anormallik göstermeyebilir. Bu nedenle semptomlara göre teşhis konur.
Dispepsi riskini artırabilecek faktörler şunlardır:
- Kadınlarda seks
- Mide sorunlarına neden olabilen aspirin ve ibuprofen (Advil, Motrin IB, diğerleri) gibi reçetesiz satılan bazı ağrı kesicilerin kullanımı
- Sigara içmek
- Anksiyete veya depresyon
- Çocuklukta fiziksel veya cinsel istismar öyküsü
- Helikobakter pilori enfeksiyonu
Dispepsi tedavisi
Dispepsi tedavisi, nedene ve ciddiyetine bağlıdır. Genellikle, altta yatan bir durumu tedavi etmek veya bir kişinin ilacını değiştirmek, dispepsiyi azaltacaktır.
Hafif ve seyrek görülen semptomlar için yaşam tarzı değişiklikleri yardımcı olabilir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz :
- Kızarmış yiyecekler, çikolata, soğan ve sarımsak gibi tetikleyici yiyeceklerin alımını önlemek veya sınırlamak
- Soda yerine su içmek
- Kafein ve alkol alımını sınırlamak
- Daha sık küçük öğünler yemek
- Yavaş yemek
- Fazla kilo alımını engellemek
- Dar giysilerden kaçınmak
- Yatmadan önce 3 saat veya daha fazla beklemek
- Yatağın başını kaldırmak
- Sigara dumanından uzak durmak