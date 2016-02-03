Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık: Patatesli gül böreği
Hem görüntüsü hem de tadı dört dörtlük!
Patatesli gül böreğini ister kahvaltıda, isterseniz 5 çaylarınızın yanında afiyetle tüketebilirsiniz. Önceden hazırladığınız börekleri derin dondurucuda saklayarak dilediğinizde fırında pişirdikten sonra sıcak sıcak yiyebilirsiniz.
Patatesli gül böreği yapmak için gerekli malzemeler şöyle;
- 1 adet yufka
- 4 adet haşlanmış patates
- 1 yumurta sarısı
- 2 su bardağı süt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 tutam tuz
- 1 tutam karabiber
- 1 tutam pulbiber
Peki, patatesli gül böreği nasıl yapılır? Yemek Blog Yazarı Filiz Çatalkaya Orhan, patatesli gül böreği hazırlamanın püf noktalarını ve yapılışını anlatıyor...
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