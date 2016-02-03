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Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık: Patatesli gül böreği

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Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık: Patatesli gül böreği
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Hem görüntüsü hem de tadı dört dörtlük!

Patatesli gül böreğini ister kahvaltıda, isterseniz 5 çaylarınızın yanında afiyetle tüketebilirsiniz. Önceden hazırladığınız börekleri derin dondurucuda saklayarak dilediğinizde fırında pişirdikten sonra sıcak sıcak yiyebilirsiniz.

Patatesli gül böreği yapmak için gerekli malzemeler şöyle;

  • 1 adet yufka
  • 4 adet haşlanmış patates
  • 1 yumurta sarısı
  • 2 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 tutam tuz
  • 1 tutam karabiber 
  • 1 tutam pulbiber

Peki, patatesli gül böreği nasıl yapılır? Yemek Blog Yazarı Filiz Çatalkaya Orhan, patatesli gül böreği hazırlamanın püf noktalarını ve yapılışını anlatıyor... 

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