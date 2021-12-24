Disgrafi nedir, belirtileri nelerdir? Disgrafi özellikleri ve tedavisi

Kelimeleri ve cümleleri açık ve doğru yazmayı öğrenmek, bir çocuğun ilkokul yıllarının temel odak noktasıdır. Tüm küçük çocuklar, konu yazmak veya hattatlığı mükemmelleştirmek söz konusu olduğunda biraz zorluk yaşarlar. Ancak çocuğunuzun el yazısı sürekli olarak bozuk veya net değilse, bunun nedeni disgrafi denilen bir öğrenme güçlüğü olabilir.

Disgrafi nedir?

Disgrafi, yazmak için gereken ince motor becerileri etkileyen bir sinir sistemi sorunudur. Bir çocuğun el yazısı görevlerini ve ödevlerini yapmasını zorlaştırır. Çoğu doktor bu durumu "yazılı anlatım bozukluğu" olarak tanımlamaktadır.

Disgrafi nedenleri

Bilim adamları, çocuklarda disgrafinin neden olduğundan emin değiller. Yetişkinlerde, bazen felç gibi bir beyin hasarı ile ilişkilidir . Çocuklarda bu öğrenme bozukluğu genellikle DEHB ve disleksi gibi diğer öğrenme güçlükleriyle birlikte ortaya çıkar.

Disgrafi belirtileri nelerdir?

Disgrafisi olan çocuklar, genellikle farklı eğik, şekil, büyük ve küçük harfler ve bitişik el yazısı ve baskı stilleri ile belirsiz, düzensiz veya tutarsız el yazısına sahiptir. Ayrıca bir şeyleri yavaş yazmaya veya kopyalamaya meyillidirler.

Ebeveynler veya öğretmenler, çocuk okulda ödev yazmaya ilk başladığında belirtileri fark edebilir. İzlenmesi gereken diğer disgrafi belirtileri şunlardır:

Ağrılı bir ele yol açabilecek sıkışık tutuş

İşleri kağıt üzerinde veya kenar boşlukları içinde ayırma zorluğu (zayıf mekansal planlama)

Sık silme

Harf ve kelime boşluklarında tutarsızlık

Bitmemiş kelimeler veya eksik kelimeler veya harfler dahil olmak üzere kötü yazım

Yazarken olağandışı bilek, vücut veya kağıt pozisyonu

Bu öğrenme güçlüğü aynı zamanda yazmayı ve düşünmeyi de zorlaştırır. Yaratıcı yazma görevleri genellikle özellikle zordur.

Disgrafi nasıl teşhis edilir?

İlk adım, çocuğunuzun çocuk doktorunun yazma güçlüğüne neden olabilecek diğer hastalıkları veya durumları ekarte etmesidir.

Öğrenme bozuklukları konusunda eğitimli lisanslı bir psikolog disgrafiyi teşhis edebilir. Bu, çocuğunuzun okul psikoloğu olabilir. Uzman, çocuğunuza düşüncelerini kelimelere dökme becerilerini ve ince motor becerilerini ölçen akademik ve yazma testleri verecektir. Örneğin parmaklarını vurmaları veya bileklerini belli bir yöne çevirmeleri istenebilir.

Çocuğunuzdan ayrıca cümleler yazması veya kelimeleri ve harfleri kopyalaması istenebilir.

Disgrafi tedavisi

Disgrafinin henüz bilinen bir tedavisi yoktur. İyilileştirici tedavi yöntemler çocuktan çocuğa değişir ve başka öğrenme güçlükleri veya sağlık sorunları olup olmadığına bağlıdır.

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