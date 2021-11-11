Discord Sunucu İsimleri - En İyi, Komik, Şekilli Ve Havalı Türkçe İle İngilizce Sunucu İsimleri Ve Anlamları
Çok sevilen bir oyun sohbet uygulaması olan Discord, deneyiminizi daha iyi hale getirmek için çok sayıda özelleştirme uygulamanıza olanak tanımaktadır. Ayrıca kendi sohbet odanızı da açabilme imkanınız vardır. Ancak, açtığınız odaya hangi ismi vereceğiniz konusunda kararsız kalabilirsiniz. Discord sunucu isimleri hakkında detayları derledik.
Discord'da her sunucu genellikle belirli bir oyun, estetik veya hobi gibi belirli bir konuya dayanır.
Discord Sunucu İsimleri
Discord sunucu adı fikirleri arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Ancak bir isim bulmadan önce bilmeniz gereken bazı noktalar var. İsim gibi konusu da önemlidir. Konuyu yazdıktan sonra Discord oda isminizde bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Örneğin; Discord sunucunuzun adını havalı ve estetik yazı tipi ile yazabilirsiniz. Bugünlerde pek çok sunucu bu eğilimi takip ediyor. Bunları oluşturmak için LingoJam'in Vaporwave Generator'ına gidin, sunucunuzun adını yazın ve kopyalayıp yapıştırabileceğiniz çeşitli harika metin yazı tipleri bulabilirsiniz.
Uzaydan ilham almak da harika bir fikir olabilir! Takımyıldız adları veya gezegen adları gibi uzaydan yaygın olarak kullanılan sözcükleri sunucu adı olarak seçebilirsiniz. "Aurealis" gibi kozmik kelimeleri veya hatta göksel fenomenleri kelimeler olarak dahil etmek de çok işe yarayabilir. Bu teknik aynı zamanda kaomoji ve estetik metin yazı tipleriyle de harika görünecektir. Havalı bir etki için bunlardan bazılarını sunucunuza ekleyebilirsiniz.
Başka bir varyasyon, sonuna "topluluk" kelimesini eklemeyi içerebilir. Bu, diğer kullanıcıları sunucunuza katılmaya teşvik edecektir, çünkü sunucunuzda harika ve pozitif bir enerji oluşturmaya kendinizi adadığınızı ve bunun yeni üyeler için de hoş karşılandığını anında bileceklerdir. Zaten bir adınız varsa ancak kalabalığın arasından sıyrılmasına yardımcı olmak istiyorsanız, adın sonuna "topluluk" eklemek, garanti edilmese de yeni üyelerin artmasına yardımcı olabilir.
Yaygın Discord sunucu adları genellikle sunucu adlarının sonunda "Land" veya "World" kelimelerini içerir, örneğin "Galaxy Land" veya "Estetic World" gibi kullanılır. Estetik bir sunucu oluşturmayı umuyorsanız, "Taş", "Tepeler", "Duvarlar" veya "Mücevherler" gibi doğadan gelen kelimeleri bir araya getirebilirsiniz. Ardından, en sevdiğiniz kelimelerden birkaçını seçin ve harika bir başlık için bunları bir araya getirin.
Emojiyi estetik yazı tipleriyle de birleştirirseniz, bu keşfedebileceğiniz başka bir harika olasılık olabilir! Bugünlerde tamamen benzersiz bir ad oluşturmak için estetik metin yazı tiplerini sevimli emojilerle birleştiren birçok sunucu bulunmaktadır. Gelecekteki üyeler sunucunuzu başka birininkiyle karıştırabileceğinden veya tam tersi olabileceğinden, önerilen sunucu adınızın daha önce alınmadığını iki kez kontrol edin. Bu nedenle, insanların kafasını karıştırmayacağı tamamen özgün bir isim hedeflemek daha iyi bir fikir ve ön izlenim olacaktır.
En iyi Türkçe ile İngilizce Discord Sunucu İsimleri
The Room: Oda
Cool Zone: Soğuk Bölge
Thugs: Haydutlar
An Army: Bir Ordu
Communitea: Topluluk
Clan Brotherhood: Klan Kardeşliği
Board Meeting: Kurul Toplantısı
Last warriors: Son Savaşçılar
Sacred Hall: Kutsal Salon
Unknown Room: Bilinmez Oda
En Komik Türkçe ile İngilizce Discord Sunucu İsimleri
Smarty Pants: Çokbilmiş
Not Bob But The Builders: Bob Değil, İnşaatçılar
Buzz Astro Men: Buzz Astro Erkekler
Rebel Dogs: İsyancı Köpekler
Fire Spewers: Ateş Püskürtücüler
Friends: Arkadaşlar
Young Generation: Genç Nesil
They Are Naughty: Yaramazlar
We Have The Problem: Sorun Bizde
Gulf Bouncers: Körfez Fedaileri
En Havalı Türkçe ile İngilizce Discord Sunucu İsimleri
Gamegod Lounge: Oyun Tanrısı Salonu
The Clash Clan: Çatışma Klanı
Ice Agers: Buz Devriciler
Minecraft Legends: Minecraft Efsaneleri
Frooty Loops: Çılgın Döngüler
Holy Book: Kutsal Kitap
Ghost Hunters: Hayalet Avcıları
Rebel Clan: İsyancı Klanı
Walking Dead: Yürüyen Ölüler
Destiny Pirates: Kader Korsanları