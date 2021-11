Discord Sunucu İsimleri - En İyi, Komik, Şekilli Ve Havalı Türkçe İle İngilizce Sunucu İsimleri Ve Anlamları

Discord'da her sunucu genellikle belirli bir oyun, estetik veya hobi gibi belirli bir konuya dayanır.



Discord Sunucu İsimleri



Discord sunucu adı fikirleri arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Ancak bir isim bulmadan önce bilmeniz gereken bazı noktalar var. İsim gibi konusu da önemlidir. Konuyu yazdıktan sonra Discord oda isminizde bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Örneğin; Discord sunucunuzun adını havalı ve estetik yazı tipi ile yazabilirsiniz. Bugünlerde pek çok sunucu bu eğilimi takip ediyor. Bunları oluşturmak için LingoJam'in Vaporwave Generator'ına gidin, sunucunuzun adını yazın ve kopyalayıp yapıştırabileceğiniz çeşitli harika metin yazı tipleri bulabilirsiniz.



Uzaydan ilham almak da harika bir fikir olabilir! Takımyıldız adları veya gezegen adları gibi uzaydan yaygın olarak kullanılan sözcükleri sunucu adı olarak seçebilirsiniz. "Aurealis" gibi kozmik kelimeleri veya hatta göksel fenomenleri kelimeler olarak dahil etmek de çok işe yarayabilir. Bu teknik aynı zamanda kaomoji ve estetik metin yazı tipleriyle de harika görünecektir. Havalı bir etki için bunlardan bazılarını sunucunuza ekleyebilirsiniz.



Başka bir varyasyon, sonuna "topluluk" kelimesini eklemeyi içerebilir. Bu, diğer kullanıcıları sunucunuza katılmaya teşvik edecektir, çünkü sunucunuzda harika ve pozitif bir enerji oluşturmaya kendinizi adadığınızı ve bunun yeni üyeler için de hoş karşılandığını anında bileceklerdir. Zaten bir adınız varsa ancak kalabalığın arasından sıyrılmasına yardımcı olmak istiyorsanız, adın sonuna "topluluk" eklemek, garanti edilmese de yeni üyelerin artmasına yardımcı olabilir.



Yaygın Discord sunucu adları genellikle sunucu adlarının sonunda "Land" veya "World" kelimelerini içerir, örneğin "Galaxy Land" veya "Estetic World" gibi kullanılır. Estetik bir sunucu oluşturmayı umuyorsanız, "Taş", "Tepeler", "Duvarlar" veya "Mücevherler" gibi doğadan gelen kelimeleri bir araya getirebilirsiniz. Ardından, en sevdiğiniz kelimelerden birkaçını seçin ve harika bir başlık için bunları bir araya getirin.



Emojiyi estetik yazı tipleriyle de birleştirirseniz, bu keşfedebileceğiniz başka bir harika olasılık olabilir! Bugünlerde tamamen benzersiz bir ad oluşturmak için estetik metin yazı tiplerini sevimli emojilerle birleştiren birçok sunucu bulunmaktadır. Gelecekteki üyeler sunucunuzu başka birininkiyle karıştırabileceğinden veya tam tersi olabileceğinden, önerilen sunucu adınızın daha önce alınmadığını iki kez kontrol edin. Bu nedenle, insanların kafasını karıştırmayacağı tamamen özgün bir isim hedeflemek daha iyi bir fikir ve ön izlenim olacaktır.



En iyi Türkçe ile İngilizce Discord Sunucu İsimleri



The Room: Oda

Cool Zone: Soğuk Bölge

Thugs: Haydutlar

An Army: Bir Ordu

Communitea: Topluluk

Clan Brotherhood: Klan Kardeşliği

Board Meeting: Kurul Toplantısı

Last warriors: Son Savaşçılar

Sacred Hall: Kutsal Salon

Unknown Room: Bilinmez Oda



En Komik Türkçe ile İngilizce Discord Sunucu İsimleri



Smarty Pants: Çokbilmiş

Not Bob But The Builders: Bob Değil, İnşaatçılar

Buzz Astro Men: Buzz Astro Erkekler

Rebel Dogs: İsyancı Köpekler

Fire Spewers: Ateş Püskürtücüler

Friends: Arkadaşlar

Young Generation: Genç Nesil

They Are Naughty: Yaramazlar

We Have The Problem: Sorun Bizde

Gulf Bouncers: Körfez Fedaileri



En Havalı Türkçe ile İngilizce Discord Sunucu İsimleri



Gamegod Lounge: Oyun Tanrısı Salonu

The Clash Clan: Çatışma Klanı

Ice Agers: Buz Devriciler

Minecraft Legends: Minecraft Efsaneleri

Frooty Loops: Çılgın Döngüler

Holy Book: Kutsal Kitap

Ghost Hunters: Hayalet Avcıları

Rebel Clan: İsyancı Klanı

Walking Dead: Yürüyen Ölüler

Destiny Pirates: Kader Korsanları