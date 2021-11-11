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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 11.11.2021 - 20:22 | Son Güncelleme:

Discord İsimleri - En İyi, Güzel, Havalı, Cool, Komik, Yaratıcı Ve İngilizce Discord Nickleri Ve Anlamları

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Discord İsimleri - En İyi, Güzel, Havalı, Cool, Komik, Yaratıcı Ve İngilizce Discord Nickleri Ve Anlamları

Aktif bir Discord kullanıcısıysanız ve birden fazla sunucunun parçasıysanız, her sunucuda farklı bir ad kullanabileceğinizi biliyor olabilirsiniz. Bu gerçekten harika özellik, belirli bir sunucu için en uygun kimliğe sahip olmayı mümkün kılar. İşte, merak edilen tüm detaylar.

 

Discord kullanıcı adınız, Discord'daki diğer kullanıcıların sizi tanımlayacağı addır.

 Discord İsimleri

 İnsanlar bir şeyi asıl amacından daha çok ne adlandırdığınıza göre hatırlayabildiğinden, kullanıcı adınızın yaratıcı olması önemlidir. Kullanıcı olarak genellikle bu tür topluluklarda Discord kullanılmaktadır. Discord uygulamasına üye olurken sizden bir kullanıcı adı ister. Değiştirmediğiniz sürece bu isim davet edildiğiniz her sunucuda geçerli olacaktır.

 Katıldığınız her Discord sunucusunda kendinize özgü bir isim belirleyebilirsiniz. Genelde bu isimler bulunduğunuz sunucuya göre değişir. rneğin oynadığınız bir oyunun Discord sunucusunda oyundaki rumuzunuzu kullanırsınız. Peki, farklı bir şey denemek istiyorsanız? O halde, bunu yapmak için, metin kutusuna '/nick' yazın, boşluk çubuğuna veya 'Tab' tuşuna basın ve o sunucu için kullanmak istediğiniz yeni adı girin. Katıldığınız her sunucu için her seferinde değiştirmek istemiyorsanız, Discord kullanıcı adınızı tek seferde de değiştirebilirsiniz.

 Artık temel bilgileri gözden geçirdiğinize ve Discord kullanıcı adları hakkında ihtiyacınız olan her şeyi bildiğinize göre, bir ya da birkaç isim seçme zamanınız geldi demektir. Aşağıdaki Discord isimleri listesi bunu kolaylaştırmak için hazırlanmıştır. Karıştırın ve eşleştirin, emoji ekleyin, harfleri istediğiniz gibi değiştirin ya da fontlar kullanın.

 Eğer Discord üzerinde havalı bir isminiz olmasını ve herkesin sizi tanımasını, akılda kalıcı olmak istiyorsanız o zaman kısa bir kullanıcı adı benimsemelisiniz. Kullandığınız her bir sunucuda bu isimle gezdiğinizde, herkes sizi tek bir isimle anıyor olacaktır. Şayet “Lucifer” ya da “Loki” gibi bir isim benimserseniz daha farklı bir izlenim yaratabilirsiniz.

 En İyi İngilizce Discord Nickleri ve Anlamları

 Batman: Yarasa Adam

 Superman: Süpermen

 Spiderman: Örümcek Adam

 Loki: Loki

 Thanos: Thanos

 Aquaman: Su Adamı

 Wonderwoman: Mucize Kadın

 Catwoman: Kedi Kadın

 Jessica_Jones: Jessica_Jones

 Angel: Melek

 Devil: Şeytan

 En Güzel İngilizce Discord Nickleri ve Anlamları

 Kitty: Yavru Kedi

 Saint: Aziz

 Rhythm: Ritim

 Autumn: Sonbahar

 Cuckoo: Guguk Kuşu

 Luna: Ay

 DJ

 Supervillain: Süper Kötü

 Lightsaber: Işık Kılıcı

 İron_Man: Demir Adam

 Hulk

 Slayer: Avcı

 Sultan

 Werewolf: Kurt Adam

 Catfish: Kedi Balığı

 Thor

 En Havalı İngilizce Discord Nickleri ve Anlamları

 007

 Rain: Yağmur

 Ice: Buz

 Fire: Ateş

 Wrestler: Güreşçi

 Captain: Kaptan

 Lancaster

 Champion: Şampiyon

 Boxer: Boksör

 Rocket: Roket

 Enlightened: Aydınlanmış

 Comedian: Komedyen

 Icon: Simge

 Strange_Thing: İlginç şey

 Chef: Şef

 En Cool İngilizce Discord Nickleri ve Anlamları

 Cool_Guy: Havalı_Adam

 Cool_Girl: Havalı_Kız

 Lucifer: Şeytan

 Lifesaver: Cankurtaran

 Saviour: Kurtarıcı

 Mcwhopper

 Wild_Heart: Vahşi Kalp

 Thedoctor: Doktor

 Hero: Kahraman

 Ghost: Hayalet

 Rocky: Kayalık

 Pilot

 Saving_The_Day: Günü Kaydetme

 Anonymous: Anonim

 Lost_Soul: Kayıp Ruh

 En Komik İngilizce Discord Nickleri ve Anlamları

 Kenadams: Kenadams

 We_Were_On_A_Break: Ara Vermiştik

 Carrot: Havuç

 Potato: Patates

 Onelemon: Bir Limon

 Couch_Potato: Televizyon Bağımlısı

 Mr_Bean: Mr_Bean

 Toast: Tost, Kızarmış Ekmek

 Bloop: Hata

 Butterfingers: Tereyağıparmaklar

 Happy_Meal: Mutlu Yemek

 Lost_Cause: Kayıp Nedeni

 Jumbo_Dumbo         

 The_Big_Bang: Büyük Patlama

 Ice_Cream_Sandwich: Dondurmalı Sandviç

 En Yaratıcı İngilizce Discord Nickleri ve Anlamları

 Johnnie Walker

 DarthVader

 Karadul

 TonyStark

 Kara Şövalye

 The_Simpsons

 MaD_mAn

 X-Men

 Hall_of_Famer

 Life_Of_The_party

 Nemo

 JonSnow

 Jack Sparrow

 Siyah_Pembe

 Efsanevi Scooby

 Artık kullanıcı adları için harika fikirleriniz olduğuna göre, bu isimleri harmanlayarak kendinize eşsiz bir rumuz derleyebilirsiniz. Havalı bir Discord kullanıcı adı oluşturmak için bunları doğrudan seçin veya seçtiğiniz diğer kelimelerle veya oyun adlarıyla eşleştirin.

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