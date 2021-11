Discord İsimleri - En İyi, Güzel, Havalı, Cool, Komik, Yaratıcı Ve İngilizce Discord Nickleri Ve Anlamları

Discord kullanıcı adınız, Discord'daki diğer kullanıcıların sizi tanımlayacağı addır.

Discord İsimleri

İnsanlar bir şeyi asıl amacından daha çok ne adlandırdığınıza göre hatırlayabildiğinden, kullanıcı adınızın yaratıcı olması önemlidir. Kullanıcı olarak genellikle bu tür topluluklarda Discord kullanılmaktadır. Discord uygulamasına üye olurken sizden bir kullanıcı adı ister. Değiştirmediğiniz sürece bu isim davet edildiğiniz her sunucuda geçerli olacaktır.

Katıldığınız her Discord sunucusunda kendinize özgü bir isim belirleyebilirsiniz. Genelde bu isimler bulunduğunuz sunucuya göre değişir. rneğin oynadığınız bir oyunun Discord sunucusunda oyundaki rumuzunuzu kullanırsınız. Peki, farklı bir şey denemek istiyorsanız? O halde, bunu yapmak için, metin kutusuna '/nick' yazın, boşluk çubuğuna veya 'Tab' tuşuna basın ve o sunucu için kullanmak istediğiniz yeni adı girin. Katıldığınız her sunucu için her seferinde değiştirmek istemiyorsanız, Discord kullanıcı adınızı tek seferde de değiştirebilirsiniz.

Artık temel bilgileri gözden geçirdiğinize ve Discord kullanıcı adları hakkında ihtiyacınız olan her şeyi bildiğinize göre, bir ya da birkaç isim seçme zamanınız geldi demektir. Aşağıdaki Discord isimleri listesi bunu kolaylaştırmak için hazırlanmıştır. Karıştırın ve eşleştirin, emoji ekleyin, harfleri istediğiniz gibi değiştirin ya da fontlar kullanın.

Eğer Discord üzerinde havalı bir isminiz olmasını ve herkesin sizi tanımasını, akılda kalıcı olmak istiyorsanız o zaman kısa bir kullanıcı adı benimsemelisiniz. Kullandığınız her bir sunucuda bu isimle gezdiğinizde, herkes sizi tek bir isimle anıyor olacaktır. Şayet “Lucifer” ya da “Loki” gibi bir isim benimserseniz daha farklı bir izlenim yaratabilirsiniz.

En İyi İngilizce Discord Nickleri ve Anlamları

Batman: Yarasa Adam

Superman: Süpermen

Spiderman: Örümcek Adam

Loki: Loki

Thanos: Thanos

Aquaman: Su Adamı

Wonderwoman: Mucize Kadın

Catwoman: Kedi Kadın

Jessica_Jones: Jessica_Jones

Angel: Melek

Devil: Şeytan

En Güzel İngilizce Discord Nickleri ve Anlamları

Kitty: Yavru Kedi

Saint: Aziz

Rhythm: Ritim

Autumn: Sonbahar

Cuckoo: Guguk Kuşu

Luna: Ay

DJ

Supervillain: Süper Kötü

Lightsaber: Işık Kılıcı

İron_Man: Demir Adam

Hulk

Slayer: Avcı

Sultan

Werewolf: Kurt Adam

Catfish: Kedi Balığı

Thor

En Havalı İngilizce Discord Nickleri ve Anlamları

007

Rain: Yağmur

Ice: Buz

Fire: Ateş

Wrestler: Güreşçi

Captain: Kaptan

Lancaster

Champion: Şampiyon

Boxer: Boksör

Rocket: Roket

Enlightened: Aydınlanmış

Comedian: Komedyen

Icon: Simge

Strange_Thing: İlginç şey

Chef: Şef

En Cool İngilizce Discord Nickleri ve Anlamları

Cool_Guy: Havalı_Adam

Cool_Girl: Havalı_Kız

Lucifer: Şeytan

Lifesaver: Cankurtaran

Saviour: Kurtarıcı

Mcwhopper

Wild_Heart: Vahşi Kalp

Thedoctor: Doktor

Hero: Kahraman

Ghost: Hayalet

Rocky: Kayalık

Pilot

Saving_The_Day: Günü Kaydetme

Anonymous: Anonim

Lost_Soul: Kayıp Ruh

En Komik İngilizce Discord Nickleri ve Anlamları

Kenadams: Kenadams

We_Were_On_A_Break: Ara Vermiştik

Carrot: Havuç

Potato: Patates

Onelemon: Bir Limon

Couch_Potato: Televizyon Bağımlısı

Mr_Bean: Mr_Bean

Toast: Tost, Kızarmış Ekmek

Bloop: Hata

Butterfingers: Tereyağıparmaklar

Happy_Meal: Mutlu Yemek

Lost_Cause: Kayıp Nedeni

Jumbo_Dumbo

The_Big_Bang: Büyük Patlama

Ice_Cream_Sandwich: Dondurmalı Sandviç

En Yaratıcı İngilizce Discord Nickleri ve Anlamları

Johnnie Walker

DarthVader

Karadul

TonyStark

Kara Şövalye

The_Simpsons

MaD_mAn

X-Men

Hall_of_Famer

Life_Of_The_party

Nemo

JonSnow

Jack Sparrow

Siyah_Pembe

Efsanevi Scooby

Artık kullanıcı adları için harika fikirleriniz olduğuna göre, bu isimleri harmanlayarak kendinize eşsiz bir rumuz derleyebilirsiniz. Havalı bir Discord kullanıcı adı oluşturmak için bunları doğrudan seçin veya seçtiğiniz diğer kelimelerle veya oyun adlarıyla eşleştirin.