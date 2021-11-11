Discord İsimleri - En İyi, Güzel, Havalı, Cool, Komik, Yaratıcı Ve İngilizce Discord Nickleri Ve Anlamları
Aktif bir Discord kullanıcısıysanız ve birden fazla sunucunun parçasıysanız, her sunucuda farklı bir ad kullanabileceğinizi biliyor olabilirsiniz. Bu gerçekten harika özellik, belirli bir sunucu için en uygun kimliğe sahip olmayı mümkün kılar. İşte, merak edilen tüm detaylar.
Discord kullanıcı adınız, Discord'daki diğer kullanıcıların sizi tanımlayacağı addır.
İnsanlar bir şeyi asıl amacından daha çok ne adlandırdığınıza göre hatırlayabildiğinden, kullanıcı adınızın yaratıcı olması önemlidir. Kullanıcı olarak genellikle bu tür topluluklarda Discord kullanılmaktadır. Discord uygulamasına üye olurken sizden bir kullanıcı adı ister. Değiştirmediğiniz sürece bu isim davet edildiğiniz her sunucuda geçerli olacaktır.
Katıldığınız her Discord sunucusunda kendinize özgü bir isim belirleyebilirsiniz. Genelde bu isimler bulunduğunuz sunucuya göre değişir. rneğin oynadığınız bir oyunun Discord sunucusunda oyundaki rumuzunuzu kullanırsınız. Peki, farklı bir şey denemek istiyorsanız? O halde, bunu yapmak için, metin kutusuna '/nick' yazın, boşluk çubuğuna veya 'Tab' tuşuna basın ve o sunucu için kullanmak istediğiniz yeni adı girin. Katıldığınız her sunucu için her seferinde değiştirmek istemiyorsanız, Discord kullanıcı adınızı tek seferde de değiştirebilirsiniz.
Artık temel bilgileri gözden geçirdiğinize ve Discord kullanıcı adları hakkında ihtiyacınız olan her şeyi bildiğinize göre, bir ya da birkaç isim seçme zamanınız geldi demektir. Aşağıdaki Discord isimleri listesi bunu kolaylaştırmak için hazırlanmıştır. Karıştırın ve eşleştirin, emoji ekleyin, harfleri istediğiniz gibi değiştirin ya da fontlar kullanın.
Eğer Discord üzerinde havalı bir isminiz olmasını ve herkesin sizi tanımasını, akılda kalıcı olmak istiyorsanız o zaman kısa bir kullanıcı adı benimsemelisiniz. Kullandığınız her bir sunucuda bu isimle gezdiğinizde, herkes sizi tek bir isimle anıyor olacaktır. Şayet “Lucifer” ya da “Loki” gibi bir isim benimserseniz daha farklı bir izlenim yaratabilirsiniz.
En İyi İngilizce Discord Nickleri ve Anlamları
Batman: Yarasa Adam
Superman: Süpermen
Spiderman: Örümcek Adam
Loki: Loki
Thanos: Thanos
Aquaman: Su Adamı
Wonderwoman: Mucize Kadın
Catwoman: Kedi Kadın
Jessica_Jones: Jessica_Jones
Angel: Melek
Devil: Şeytan
En Güzel İngilizce Discord Nickleri ve Anlamları
Kitty: Yavru Kedi
Saint: Aziz
Rhythm: Ritim
Autumn: Sonbahar
Cuckoo: Guguk Kuşu
Luna: Ay
DJ
Supervillain: Süper Kötü
Lightsaber: Işık Kılıcı
İron_Man: Demir Adam
Hulk
Slayer: Avcı
Sultan
Werewolf: Kurt Adam
Catfish: Kedi Balığı
Thor
En Havalı İngilizce Discord Nickleri ve Anlamları
007
Rain: Yağmur
Ice: Buz
Fire: Ateş
Wrestler: Güreşçi
Captain: Kaptan
Lancaster
Champion: Şampiyon
Boxer: Boksör
Rocket: Roket
Enlightened: Aydınlanmış
Comedian: Komedyen
Icon: Simge
Strange_Thing: İlginç şey
Chef: Şef
En Cool İngilizce Discord Nickleri ve Anlamları
Cool_Guy: Havalı_Adam
Cool_Girl: Havalı_Kız
Lucifer: Şeytan
Lifesaver: Cankurtaran
Saviour: Kurtarıcı
Mcwhopper
Wild_Heart: Vahşi Kalp
Thedoctor: Doktor
Hero: Kahraman
Ghost: Hayalet
Rocky: Kayalık
Pilot
Saving_The_Day: Günü Kaydetme
Anonymous: Anonim
Lost_Soul: Kayıp Ruh
En Komik İngilizce Discord Nickleri ve Anlamları
Kenadams: Kenadams
We_Were_On_A_Break: Ara Vermiştik
Carrot: Havuç
Potato: Patates
Onelemon: Bir Limon
Couch_Potato: Televizyon Bağımlısı
Mr_Bean: Mr_Bean
Toast: Tost, Kızarmış Ekmek
Bloop: Hata
Butterfingers: Tereyağıparmaklar
Happy_Meal: Mutlu Yemek
Lost_Cause: Kayıp Nedeni
Jumbo_Dumbo
The_Big_Bang: Büyük Patlama
Ice_Cream_Sandwich: Dondurmalı Sandviç
En Yaratıcı İngilizce Discord Nickleri ve Anlamları
Johnnie Walker
DarthVader
Karadul
TonyStark
Kara Şövalye
The_Simpsons
MaD_mAn
X-Men
Hall_of_Famer
Life_Of_The_party
Nemo
JonSnow
Jack Sparrow
Siyah_Pembe
Efsanevi Scooby
Artık kullanıcı adları için harika fikirleriniz olduğuna göre, bu isimleri harmanlayarak kendinize eşsiz bir rumuz derleyebilirsiniz. Havalı bir Discord kullanıcı adı oluşturmak için bunları doğrudan seçin veya seçtiğiniz diğer kelimelerle veya oyun adlarıyla eşleştirin.