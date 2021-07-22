Diş eti şişmesine ne iyi gelir? Diş eti şişmesi neden olur ve evde nasıl geçer? İşte doğal yöntemlerle tedavisi...

Düzenli bakım yapılmakta olan diş etleri pembe rengi bir görünüme sahiptir. İltihap üreten ve şişmiş dit etleri normal rengine göre daha koyu renkli ve hassastır. Şişmiş diş etleri normal düzeyde diş etlerine göre daha güçsüzdür. Yaşanan bu durum için önlem alınmadığı taktirde ciddi ağız problemlerine yol açabilmektedir

Diş Etinde Şişme Neden Olur?

Diş etinde meydana gelen şişmelerin en bilinen nedenleri dişlerin etrafında, arkasında ve üstlerinde plak oluşmasıdır. Plaklar, karbonhidrat içermekte olan besinlerin ağız içinde yer edinmesiyle oluşurlar.

Dişlerin düzenli olarak, doğru bir şekilde fırçalanması ile bu plak oluşumları en aza indirilebilmektedir. Plak oluşumlarının artması, dişleri tutmakta olan diş etlerinin çekilmesine sebep olabileceği gibi iltihapların vücuda yayılmasına da neden olabilir.

Diş eti şişmesi genellikle bir hastalık değildir, vücudun herhangi bir duruma karşı diş etlerinde yan etki göstermesi olabilir. Bu durumlar genellikle şu şekildedir:

Diş Eti İltihabı: Diş eti şişmesi nedenlerinden en yaygın olanı diş etlerinde iltihaplanmadır. Çoğu diş eti iltihapları düşük seviyelerde diş eti şişmelerine ve ağrılarına sebep olduğu için iltihaplanma akla gelmeyebilir. Ancak oluşan diş eti iltihapları ileri düzeylere ulaştığı zaman diş kaybına kadar yol açabildiği için, diş eti şişmelerinde diş hekimlerine görünmekte fayda vardır.

Hamilelik: Hamileliğin en yaygın olan yan etkilerinden bir tanesi diş eti şişmeleridir. Bunun sebebi vücutta gerçekleşen hormon seviyelerinin sürekli olarak değişmesidir. Herhangi bir ciddi durum oluşturmadığı taktirde bu durum hamileliğin sonlarında ya da doğum gerçekleştikten sonra normal haline dönecektir.

Beslenme İle İlgili Bozukluklar: Düzensiz beslenmede sıkça görülen bir durum olan B ve C vitaminlerinin eksikliği diş etlerinde şişmeye sebep olabilmektedir. C vitamini dişlerin ve diş etlerinin yenilenmesinde aktif rol oynamaktadır.

Enfeksiyonlar: Bakteri, virüs ve mantarların oluşturdukları enfeksiyonlar da diş eti şişmesine sebep olabilmektedir. Hastalığın geçmesi halinde diş etlerinde meydana gelen şişlik normal haline dönecektir.

İlaç Kullanımları: Yeni bir ilaçla tedavi sürecine girdiyseniz, diş etlerinde şişme ilacın yan etkisi olabilir. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde ilacı vermiş olan hekim ile görüşülmesinde fayda vardır.

Marka Değişikliği: Kullanılan diş ipleri, diş fırçası diş macunları ve ağız suları gibi ağız bakım ürünlerinde marka değişikliği yapılmış ise diş etleri tepki olarak şişme yapabilir. Yeni tercih edilen ürünün kullanımı devam ettikten sonra diş etleri normal seviyeye gelmiyor ise eski markayı kullanmakta fayda vardır.

Diş Eti Şişmesine Ne İyi Gelir?

Diş eti şişmesinin ciddiyetine göre evde doğal yöntemlerle iyi gelen tedavi yöntemlerini uygulayabilirsiniz. Ancak mutlaka diş hekiminize danışmanızı tavsiye ederiz. Sonrasında, ağrılı bölgeye karanfil yağı ya da mira kokusundan sürmek, ayak bileğinin iç tarafa doğru olan çukurluğa 1-2 dakika bastırılarak masaj yapmak, bir tutam kimyon ve kekik ile bir bardak kadar sirkeyi karıştırarak gargara yapmak gibi yöntemlerle diş eti şişliğini indirmeye yardımcı olabilirsiniz.

Diş Eti Şişmesi Nasıl Önlenir?

Diş etinin şişmesi ve diğer diş eti rahatsızlıkları için bazı önlemleri almak önemlidir. İşte onlardan bazıları;

- Diş ve diş etini düzenli olarak fırçalamak

- Diş aralarını diş ipi ile temizlemek

- Arka dişlerinde yeterince fırçalanmasını sağlamak

- Kullanılan diş fırçasını üç ayda bir yenilemek

- Diş fırçalanması işlemini yumuşak hareketlerle diş etine zarar vermeden gerçekleştirmek

- Düzenli olarak ağız bakımını yaptırmak

NOT: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.