Diş eti problemleri şeker hastalığının belirtisi olabilir!

Periodontoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Çağdaş Çağlar Laçin, ilerlemiş diş eti hastalıklarının şeker hastalığını işaret ettiğine dikkat çekerek, diş problemleri ve şeker hastalığı arasındaki ilişkiyi anlattı.

Koronavirüs değil, şeker hastalığı olabilir

Pandemi ilanı sonrasında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün topladığı verilerden bir tanesi dünyada çok dikkat çekti; Covid-19 enfeksiyonu görülen kişilerin tat ve koku alma duyularının kaybolması. Birden tüm dünyada neredeyse her koku ya da tat kaybı yaşayan kişiye Covid-19 enfeksiyonu mu oldum şüphesi düştü. Ancak sebebi hala tam olarak bilinmese de tat kaybı ya koku almadaki kayıp sadece Covid-19 enfeksiyonunda görülmemektedir. Başka durumlarda da tat kaybı gibi belirtiler vardır. Bunlara en önemli örnek olarak diyabeti gösterebiliriz.

Diş problemleri ve şeker hastalığı ilişkisi



Şeker hastalarında görülen komplikasyonlar içerisinde ağızda görülenler genellikle gözden kaçmaktadır. Diyabet ile ilişkili olarak ağızda en sık görülen komplikasyon periodontitistir (İlerlemiş diş eti hastalığı).

Ağızda görülen diğer diyabet komplikasyonları ise;

Diş çürükleri

Tükürük salgılanmasında azalmaya bağlı kuru ağız

Pamukçuk ya da diğer mantar enfeksiyonları

Ağızdaki yaraların iyileşme hızının azalması

Tat değişimi

Periodontitis (Diş eti hastalığı)

Periodontitis, diş etleri ve dişlerin içerisinde bulunduğu alveol kemiğini etkileyen kronik bir hastalıktır. Periodontitis, hayat boyu bakım ihtiyacı olan, profesyonel tedavi ve takip gereken bir hastalıktır. Periodontitis neticesinde diş etinde çekilme, dişleri çevreleyen kemik dokusunda kayıplar görülmektedir. İlerlemiş periodontal hastalıklar dişlerin kaybına kadar varan ciddi sorunlara neden olabilmektedir.

Periodontitis riski, kontrolsüz diyabet hastalarında daha yüksektir. Fakat kontrol altında bulunan ve kan glikoz düzeyleri doğal seyrinde bulunan diyabet hastası kişilerde periodontitis gelişme riski diyabet hastası olmayanlar ile aynı düzeyde bulunmaktadır.



Yayınlanan çalışmalarda görülmektedir ki diyabet ile periodontitis arasında çift yönlü bir ilişki vardır.

Ağız kuruluğu

Diyabet hastalarında tükürük salgısının azalmasına bağlı olarak ağız kuruluğu çok sık görülmektedir. Ağız kuruluğu neticesinde tükürüğün dişleri ve diş etlerini yıkama oranı azalarak besin birikimini kolaylaştırması, bakterilerin daha kolay kolonizasyonu gibi ağız ortamının sağlıklı düzeninin bozulması hali ortaya çıkabilmektedir. Aynı zamanda ağız kuruluğuna bağlı olarak ağız kokusu da başlayabilmekte ya da artmaktadır.

Tat değişimi



Diyabet hastalarında sebebi tam olarak bilinmeyen nedenlerle tat alınmasında sorun olabilmektedir.

Ağızda pamukçuk görülmesi



Pamukçuk denilen durum aslında Candida türü mantarların neden olduğu bir mantar enfeksiyonudur. Genellikle dilde, yanak içlerinde soyulan, beyaz alanlar görülür. Mantar enfeksiyonları genellikle tükürük salgısının azalması, bağışıklık sisteminin zayıflaması, diyabete bağlı olarak tükürükte artan glikoz sayesinde mantarların daha rahat büyüyebilmeleri gibi nedenlerle görülmektedirler.

Diş çürüğü

Diyabet hastalarında dişlerin köklerinde sıklıkla çürük görülmektedir. Periodontitis nedeniyle açığa çıkan kök yüzeyleri olduğunda tükürük akış hızı diyabet hastalarında azaldığı için kök yüzeylerinde çürük görülme oranı artmaktadır. Çünkü tükürüğün dişleri çürüğe karşı koruma özelliği vardır ve tükürük miktarındaki azalma çürük oluşumuna neden olabilmektedir.

Diyabet hastalarında ağız sağlığını koruma

Diyabet hastalarında ağız sağlığını sağlamak ve komplikasyon riskini düşürmek için;

Yumuşak diş fırçası ile günde en az iki defa florid içerikli diş macunu ile dişlerinizi fırçalayınız.

Günlük olarak dişlerinizin aralarını diş ipi ya da ara yüz fırçaları ile temizleyiniz.

Şeker oranı düşük ya da şekersiz bir diyet uygulayınız.

İçme suyu içeriğinin yeterli florid düzeyinde olmasına dikkat ediniz.

Şekersiz sakız çiğnemek tükürük salgısını artıracaktır.

*Floridin mine yüzeyine bağlandığı ve diş yapısını güçlendirerek çürük önlemede önemli bir işlevi vardır.

Diş hekimine gittiğinizde dikkat etmeniz gerekenler

Diş hekiminiz diyabet hastası da olsanız ağız sağlığınız için gerekli olan tedavileri ve bilgileri size verecektir. Diyabet hastası olmanız herhangi bir tedaviyi olamayacağınız anlamına gelmemektedir. Gerekli şartlar sağlanarak tedavilerinizi olabilirsiniz. Bunun için diş doktorunuza diyabet durumunuzu, kullandığınız ilaçları detaylı bir şekilde bildiriniz. Bu noktadan sonra diş doktorunuz sizi gerekli konularda yönlendirecek ve tedavi planınızı size göre yapacaktır.