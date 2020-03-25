Diş eti kanamasına ne iyi gelir? Diş eti kanaması nasıl geçer ve tedavisi nasıl yapılır?

Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Diş etinde görülen kanamalar, ileriki evrelerde daha ciddi sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Bu sebeple diş eti rahatsızlığının belirtileri dikkatlice gözlenmeli ve buna karşı önlem alınmalıdır. Diş eti kanaması genellikle diş fırçalama sırasında kendini belli etmektedir.

Bunun yanı sıra kişide sıcak ve soğuk yiyeceklere karşı da hassasiyet oluşmaya başlamaktadır. Diş etlerindeki yanma, sızlama ve buna eşlik eden kanama dikkate alınmazsa periodontitis adındaki çene kemiği problemlerine yol açabilmektedir. Ancak iş eti kanaması, tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır.

Diş Eti Kanamasına Ne İyi Gelir?

Diş eti kanamasına iyi gelecek yollara başvurmadan önce, kanamaya neden olan sebebin araştırılması gerekmektedir. Buna göre diş eti kanaması aşağıdaki nedenlerden dolayı oluşabilmektedir.

- İltihaplanma: Diş etindeki iltihaplar kanamaya neden olan başlıca etmendir. Diş eti üzerindeki plakların düzenli temizlenmemesi bu bölgenin iltihap kapmasına neden olmaktadır.

- İlaç Kullanımı: Özellikle kan sulandırıcı ilaçlar, pıhtılaşmayı yavaşlattığı için kanamaya neden olabilmektedir.

- Yetersiz Ağız Bakımı: Dişlerin uzun süre fırçalanmaması ya da ağız bakım ürünlerinin sürekli değiştirilmesi diş etlerinin hassaslaşmasını tetiklemektedir. Hassaslaşan diş etlerinde kanama daha kolay olmaktadır.

- Sağlıksız beslenme: Özellikle işlenmiş gıdaların diş etlerini tahriş etmesi sonucunda kanama gözlenebilmektedir.

Diş eti kanamalarında kısa sürede, kanamaya sebep olan faktör teşhis edilmektedir. Diş hekimlerinin yorumları doğrultusunda izlenen tedavi süreci ile de kanamalar ciddi oranda iyileşmektedir.

Diş Eti Kanaması Nasıl Geçer?

Diş eti kanamalarını hafifletmek amacı ile klinik önlemler dışında bazı doğal yöntemlere de başvurulabilmektedir. Bu yöntemlerin en başında yeterli vitamin alımı gelmektedir.

C ve K sınıfı vitamin eksiklikleri diş eti kanamalarını tetiklediği için, bu problemi yaşayanların vitamin alımına dikkat etmesi gerekmektedir. Düzenli beslenmenin yanı sıra günlük ve düzenli yapılan ağız bakım rutinleri de kanama miktarını oldukça hafifletmektedir.

Diş eti kanamasına alternatif çözümler arayanlar için; tuzlu su, bal, hardal yağı ve zencefil karışımları önerilmektedir. Tuzlu suyun antiseptik özelliği sayesinde kanamaya neden olan iltihaplar ortadan kaldırılabilmektedir. Bunun için, 1 bardak sıcak su ile 1 çay kaşığı tuzun karıştırılarak günde 3 defa gargara yapılması gerekmektedir. Süzme balın diş etlerine sürülmesi de enfeksiyonlar üzerinde iyileştirici bir etkiye sahiptir. Hardal yağı ve zencefil suyu ise diş eti enfeksiyonlarını içeriğindeki bileşimler sayesinde giderebilmektedir. Bunun için hardal yağı ve zencefil suyunun günde 2 kez, sorunlu bölgeye uygulanması gerekmektedir.

Diş Eti Kanaması Tedavisi

Diş eti kanamalarında klinik tedavi, bu konuda bir uzmanın gözetiminde yapılmaktadır. İlk etapta hastadan; ağız bakımını düzenli yapması, diş ipi kullanması ve gargara yapmayı ihmal etmemesi istenmektedir. Bu esnada ağız bakımı yapan hastalar için yumuşak yapılı diş fırçaların kullanılması önerilmektedir. Bu önlemler, kanamayı kontrol altına alamıyorsa da bazı klinik müdahalelerden yardım alınmaktadır.

Diş eti kanaması ilerleyen boyutta olan hastalar için ilaçla tedavi ya da diş taşı temizliği yapılmaktadır. İlaçla tedavi sırasında; sızlama ve ağrılara karşı ağrı kesici, iltihap ve enfeksiyonlar için de antibiyotikler kullandırılmaktadır. Diş etinde yer alan plaklar ilaçla temizlenemeyecek durumda olduğunda ise diş taşı temizliği yapılmaktadır.

Diş taşı temizliği, diş etleri altına yerleşen plakların alınması işlemidir. Oldukça kısa süren bu işlem sonrasında, düzenli bir ağız temizliği ile kanama problemi tamamen ortadan kaldırılabilmektedir.

Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, kesin tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.