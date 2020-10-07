Diş eti kanamaları çeşitli ağız problemlerine işaret edebilir

Diş eti kanamaları ciddi ağız sağlığı problemlerinin habercisi olabilir ve önem alınmazsa ciddi hasarlara yol açabilir.

Diş eti hastalığının en basiti diş eti kanamasıdır

Diş eti hastalığının derece derece değişmediğini belirten Denizhan Uzunpınar, “En basiti diş eti kanamasıdır. Bu size bağlıdır çünkü ağız bakımınızı doğru ve sürekli olarak yapmanız gerekir. Aksi halde diş diplerinde biriken plaklar diş eti kanamasına yol açar ve her fırçaladığınızda kanama olur. Artık diş hekimine gidip diş temizliği yaptırmanız gerekir” dedi.

Kronik devam eden sorunlara dikkat

Diş eti hastalıklarından bir diğeri de kronik devam eden sorunlar olduğunu ifade eden Dt. Uzunpınar, “Diş eti kanaması ile başlayıp devamında diş köklerine yerleşen bakterilerin şikayet oluşturduğu diş eti rahatsızlığıdır. Bunun için hekime başvurup mutlaka diş kökü temizliği denilen küretaj işlemini yaptırmak gerekir. Daha ileri aşama artık akut ve genel diş eti hastalığı olan ve sadece size bağlı olmayan hastalık çeşididir. Bunun sebebi de yerleşik olarak ağızda yaşayan bakterilerin diş, diş eti, döneme kemiği ve yumuşak dokularda harabiyete yol açan bir problemdir. Bunun için hiç gecikmeden diş hekimine gitmeniz gerekir. Önce bir antibiyotik verilir ve sonraki seansta tüm diş etleri ve dokular temizlenir” açıklamalarında bulundu.