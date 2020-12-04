Diş eti hastalıklarıyla ilgili merak edilenler

Diş çevresi dokuların (dişeti, kemik) sağlığının korunması da genel diş sağlığının korunması kadar önemlidir.



Sağlıklı diş eti nasıl görünür?



Sağlıklı diş eti açık pembe renkli, mat, sert kıvamlıdır, diş yüzeyinde bıçak sırtı gibi sonlanır ve fırçalama sırasında kanamaz.

Diş eti hastalığı nedir?



Dişeti hastalığı daha çok dişler üzerinde biriken bakteri plağı nedeniyle oluşan iltihabi bir hastalıktır.

Bakteri plağı nedir?



Dişler üzerinde oluşan açık sarı renkte, yumuşak, yapışkan, uzaklaştırılması zor, kolonize olmuş bakterilerden oluşan bir biyofilm tabakasıdır. Plak içerisindeki bakterilerin salgıladığı kimyasal maddelerin diş etlerine ve diş eti altındaki kemiğe zarar vermesi sonucu diş eti hastalıkları oluşur.

En sık görülen diş hastalıkları nelerdir?



İltihabi hastalık sadece diş etini etkilemiş ise "Gingivitis", dişeti altındaki kemiği de etkilemiş ise "Periodontitis" adını alır. Bazı kişilerde gingivitis tedavi edilmezse periodontitise dönebilir ve periodontitisin tedavi edilmediği durumlarda ise zamanla dişlerde sallanma ve hatta kayıplar oluşabilir.

Diş etlerinde kanama neden olur?



Diş eti hastalığına sahip bireylerde; diş etlerinde kızarıklık, şişlik ve genellikle fırçalama sırasında kanama, ağız kokusu, dişlerin yer değiştirmesi ve uzaması, diş eti çekilmesi gibi belirtiler görülebilir. Bu belirtiler arasında en sık görüleni diş eti kanamasıdır.