Diş beyazlatma işlemi zararlı mı?

Diş beyazlatma işlemi profesyonel bir şekilde yapılmasını öneren Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, "Diş beyazlatma işlemi dişlere zarar verir gibi düşünceleri bir kenara itebilirsiniz. Böyle bir araştırma olmadığından zararlı demek doğru olmaz. Dişlerinizi bir hekime giderek hem de evde kendiniz beyazlatabilirsiniz. Bunun için doğru tedavi hakkında hekiminize gidip fikir almak en iyisi. Dişleriniz birkaç ton açılır ve eski haline hiçbir zaman geri dönmez” dedi.

Beyazlatıcı jellere dikkat



Kozmetiklerde satılan beyazlatıcı jellerinin kesinlikle tavsiye etmediklerini ifade eden Dt. Uzunpınar, “Ya profesyonel bir beyazlatma yaptırın ya da hiç yaptırmayın. Dişlerinizi beyazlatırken uygun diyetler yapmanızda fayda var. Diş beyazlatması sırasında renklendirici ve şekerli gazlı içecekler tüketmemeniz, çay kahve ve sigara kullanımını minimuma indirmeniz istenir. Ne kadar iyi diyet, o kadar beyaz diş. Dişleriniz sizin bir takınız. Güzel takılar güzel şans getirir. Siz de dişlerinizi beyazlatmak için diş hekiminize başvurun. Telefondaki uygulamayı silin, dişleriniz artık daha beyaz” açıklamalarında bulundu.