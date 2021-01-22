Diş ağrısıyla karıştırılabiliyor... Trigeminal nevralji nedir, belirtileri nelerdir?

Halk arasında aşırı ağrıya neden olması nedeniyle ‘Delirten hastalık’ adıyla bilinen trigeminal nevralji hakkında açıklamalarda bulunan Op. Dr. Halil İbrahim Sun, trigeminal nevraljinin genellikle hastalığın başlangıcında diş ağrısıyla karıştırıldığını ve tedavi edilmediğinde aşırı ağrıya neden olarak hayat kalitesini çok olumsuz etkilediğini söyledi.



Diş ağrısıyla karıştırıp dişini çektirenler olabiliyor



Halil İbrahim Sun, hastalığın belirtileri hakkında şunları söyledi: “Genellikle 30 yaş üstünde görülen, yüzde elektrik çarpması tarzında, kısa süreli, tekrarlayıcı ağrılarla karakterize bir hastalıktır. Diş ağrısı ile çok karıştırılıp, birçok dişini çektirip hala ağrısı geçmediğinden yakınan hastalar, bu hastalığı tariflerken, kendilerini bulurlar. Dünyada her 100 bin kişiden 5’inde bu hastalığa rastlanmaktadır. Kadınlarda yaklaşık 2 kat daha fazla görülüyor.”



'Delirten hastalık' neden ortaya çıkar?



Op. Dr. Sun, “Hastalığın ana sebebi trigeminal sinirin çeşitli nedenlerle basıya uğramasıdır. Beyinde 12 çift sinir bulunmaktadır. 5. Sinir olarak tanımlanan bu trigeminal sinirdir. 3 dalı vardır. 1. dal alın bölgesine, 2. dal yanak bölgesine, 3. dal ise çene bölgesine gider. Bu dallar tek tek veya çoklu olarak etkilenebilirler. Bunun dışında tümörler, enfeksiyonlar, kistler, kemik anomalileri de trigeminal nevraljiye sebep olabilirler. Beyincik damarının sinire bası yapması ise en sık görülen sebebidir. Ağrı tipi elektrik çarpması tarzda ise, kısa ve sık şekildeyse ve diş fırçalama gibi tetikleyici faktörler varsa, ağrı noktası trigeminal sinirin yayıldığı yüz bölgesinde ise trigeminal nevralji tanısı konulabilir.”



Trigeminal Nevraljide tedavi yöntemleri nelerdir?



“Tedavi altta yatan sebebe göre yapılmaya başlanmalıdır” diyen Sun, “Yukarıdaki sebepler yoksa, öncelikle ilaç tedavisi yapılmalıdır. İlaç kullanmaya rağmen ağrılar geçmiyorsa, perkütan trigeminal sinir bloğu, seçilecek yöntemlerden biridir. Bir diğeri ise açık cerrahidir. Radyofrekans ile sinir bloğu yapılması, ameliyathane koşullarında hafif sedasyon eşliğinde yapılmakta olup, ağrılı bir işlem değildir. Hastanın 1 gün hastanede yatması yeterlidir. Herhangi bir kesi veya dikiş bulunmamaktadır” diye belirtti.