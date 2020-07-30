Diş ağrınız varsa bunlara dikkat edin

Birçok insan ağrıları şiddetlenen veya belirgin bir şişme gelişene kadar diş tedavisi almayı geciktirir. Ağrı şikayeti, her yıl acil diş hekimliği ziyaretlerinin yaklaşık % 10'unu oluşturmaktadır. Peki diş ağrılarının nedenleri nelerdir?

- Diş eti İltihabı veya hastalıkları,



- Zayıf fırçalama veya yanlış diş ipi kullanımı,



- Diş çürüğü,



- Aşınmış diş minesi,



- Diş sıkma (bruksizm),



- Diş kırığı,



- Eski diş dolguları,



- Sinüs problemleri.

Ağrıyı geçirmek için bunlardan kaçının



Küçük diş eti enfeksiyonları doğru ve yeterli diş fırçalama ile birkaç gün içinde kendi kendine kaybolabilir. Bu arada, ağrıyı hafifletmek için hekiminizin önerdiği ağrı kesiciler kullanılabilir.



Diş üzerine veya çevre diş etine ağrı kesici ilaç ya da kolonya gibi sıvılar uygulamak hasara neden olur, bu nedenle bundan kaçınmak gerekir. Bunun yerine antibakteriyel bir gargara kullanmak en iyisidir.



Diş aralarına biriken yiyecek kalıntılarını temizlemek için ağrıyan bölgeyi bir diş fırçasıyla dikkatlice temizlemek ve diş etine zarar vermeden diş ipi kullanmak ağrının hafiflemesini sağlayabilir.



Eğer tansiyon probleminiz yoksa evinizde kolayca uygulayabileceğiniz diğer bir yöntem de tuzlu su ile gargara yapmaktır. Bunun için 1 çay kaşığı tuzu, 1 bardak suya karıştırın. Hazırladığınız çözeltiyi 1 dakika boyunca ağzınızda çalkalayarak tükürün. Bunu özellikle yemeklerden sonra yaparak, ağrının hafiflemesini sağlayabilirsiniz. Tuzlu su ağzınızdaki yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlayacaktır.