Dirsekler neden kurur, nasıl geçer? İşte, kuruyan dirseklere iyi gelen yöntemler

Cilt sağlığınızın mükemmel bir göstergesi olabilir. Kuru cilt, sivilceler ve kaşıntı gibi cilt sorunlarının çoğu sadece can sıkıcı olsa da cildinizin durumu genellikle bir sağlık durumu veya hastalığın göstergesi olabilir.

Daha zahmetli sorunlardan biri, kaşınma, kabuklanma, çatlama ve soyulma anlamına gelebilecek kuru dirseklere sahip olmaktan kaynaklanır. Peki, dirsekler neden kurur? İşte dirsek kuruluğunun nedenleri ve iyi gelebilecek doğal çözüm önerileri...

Dirsekler neden kurur?

Dirsekler çok fazla doğal yağ içermez, bu da kuru cilde neden olur. Bu doğal yağ eksikliği, giysilerinize sürtmeyle birleştiğinde, sahip oldukları az nemi kolayca kaybedebilecekleri ve kaşınabilecekleri ve hatta çatlayabilecekleri anlamına gelir. Normalde kuru cildiniz varsa, kuru dirsekler devam eden bir problem olabilir.

Kuru dirseklerin büyük çoğunluğu giysilerden gelen basit sürtünmeden kaynaklanabilir, bir bluz veya süveterin kumaşına alerjisi soruna neden olabilir.

Kuru dirseklerin egzama, sedef hastalığı ve diyabetin erken uyarı işareti olması da mümkündür . Retinoidler (akne, ince çizgiler ve yaşlılık lekelerini azaltmak için kullanılır) ve diüretikler (yüksek tansiyon ve su tutulması için reçete edilir) dahil olmak üzere bazı ilaçlardan da oluşabilirler. Ayrıca eksfolyantlar cildinizi çeşitli şekillerde yumuşatabilirken aynı zamanda kuruluğa da neden olabilir.

Kuruyan dirseklere ne iyi gelir?

Bazen, sert veya kimyasal yüklü eksfolyantlar kuruluğa neden olabilir, bu yüzden onları güzellik rutininizden çıkarmak bir seçenektir. Kaçınılması gereken başka bir şey de cildinizin doğal yağını tüketebilecek uzun, sıcak duşlar almaktır. Ardından, cildinizi yeniden nemlendirmek ile duş sonrası bakıma devam edebilirsiniz.

Kokusuz doğal içerikli bir nemlendirici seçin ve düzenli olarak uygulayın. Düzenli olarak, bunu her gün duştan çıktığınızda yapabilirsiniz. Nemlendirici uygulamak için çok uzun süre beklerseniz, cildinizin en fazla neme sahip olduğu zamanı kaçırırsınız ve nemlendirmek sonrasında daha zor olur.

Nemlendirici, kuru cildi yatıştırmak ve yumuşatmak için doğal içeriklerden oluşmalıdır. Ayrıca cildinizin daha fazla kötüleşmemesi için yumuşak giysiler giymenize yardımcı olur.

Kuru cilt yine de düzelmezse, hedefe yönelik yardım ve rahatlama için bir dermatologla görüşün.