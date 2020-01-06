MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriSağlık Dirseğinizi masaya dayarken iki kez düşünün
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Sağlık
Haber Giriş: 06.01.2020 - 14:17,Son Güncelleme:

Dirseğinizi masaya dayarken iki kez düşünün

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dirseğinizi masaya dayarken iki kez düşünün
Abone Olgoogle-news

Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, günlük hayatımızda farkına varmadan yaptığımız bazı hataların vücudumuzda önemli hasarlara neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Dirseklerinizi masaya yaslamayın

Özellikle masa başında çalışanlar, dirseklerini masaya yaslayanlar, ayakta yorulup desteği dirseklerinden alanlar dirseklerine bilmeden, farkıda olmadan çok zarar veriyor. 

Dirseğinizi masaya dayarken iki kez düşünün

Sinir sıkışması nedir?

Dirseklerinizi masaya yasladığınızda sinir sıkışması kaçınılmazdır. Dirsekte sinir sıkışması olarak tanımlanan kübital tünel sendromu, dirsek seviyesinde sinirin sıkışmasına bağlı olarak serçe ve yüzük parmağında uyuşukluk ile birlikte güç kaybına neden olur. Eğer özellikle serçe ve yüzük parmağınızda uyuşma yaşayanlar mutlaka bir doktora görünmenizde fayda var.

Dirseklerinize yük bindirmeyin

Dirsek dayamak , masa bası çalışanlarının sürekli dirseklerini masaya yaslaması, dirsekleri bir yere dayayıp destek almak , özellikle bacaklarında ağrı olan ev hanımlarının yemek yaparken dirseklerini tezgaha dayamaları ve bu tarz dirsekle bağlantılı basınç oluşturacak davranışlar tehlikelidir. Uzun dönemde bu tarz davranışlar, zeminle kemik arasında kalan sinirin ezilmesine yani sinir sıkışmasına neden olur.

Kemiğin yanında duran ve dış basıya açık olan ulnar sinirinde meydana gelen herhangi bir basınç sinirin işleyişini bozacak dereceye gelirse; dirsek, ön kol, el bileği ve parmaklarda uyuşukluk meydana gelir. Uyuşukluk hissine ağrı ve karıncalanma da eşlik eder. Bu nedenle bu bölgeye uygulanan basınç doğrudan siniri etkiler.

Ofiste/çalışma masasında otururken sürekli dirseğe dayanılması durumunda sinir üzerinde bir baskı meydana gelir. Bu baskı nedeniyle ağrı oluşabilir. Ağrı uzun dönemde ağrılar his kaybına doğru gidiyorsa dikkat! Hemen iyi bir beyin ve sinir cerrahına başvurmakta fayda vardır.

Omurga kaynaklı ağrılarla başa çıkma yollarıOmurga kaynaklı ağrıların teknolojinin ilerlemesiylebirlikte önemli sağlık problemleri arasına girdiğini söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpaslan Şenköylü, omurga kaynaklı ağrılarla başa çıkma yollarını anlatıyor.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle