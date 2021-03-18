Dinamik dolgu nedir, nasıl uygulanır?

Estetik dolgu işlemleri, yıllarca tekil bölgelere yapılan çalışmalar ile ilerlese de son yıllarda bütünsel yüz yaklaşımı hem hastalarımız hem de doktorları tarafından daha çok tercih edilmeye başlamıştır. Bunun nedeni ise, hastalarımızın yüzlerindeki bir bölgeye (Örneğin; nazolabial çizgi) dolgu yaptırdıklarında sadece o bölgenin iyi gözüktüğünü ama yüzlerinde ki genel ifadenin iyileşmediğini fark etmeleri ile ilgilidir. Bütünsel yaklaşıma yönelim artık bu aşamada devreye girmektedir.

"Dolgu" bir estetik malzemesi değil motivasyon kaynağıdır!

Dinamik dolgu tekniği 'kişişelleştirilebilir' uygulama sunan, yenilikçi bir yaklaşımdır! Yıllar içerisinde hastalarımdan duyduğum, ilk muayenemizde söyledikleri her şeyi aklıma not ediyor ve onları izliyorum. Bu süreçte hastalarımın tek bir bölgeye yapılan estetik dolgu uygulaması sonrasında, ifadelerinde beklenen olumlu değişiminin beklentileri ile uyumlu olmadığını söyleyebilirim. Günümüz şartlarının ve sosyo-ekonomik gidişatın getirdiği stresli bir ortama uyum sağlamaya çalışırken; bakışlarda oluşan üzgün, yorgun, kaygılı ifadelerin, Dinamik Dolgu uygulaması sonrası azaldığını ve hastalarımın psikolojilerine çok olumlu yansıdığını gördüm.

Dinamik dolgu, teknik bir yaklaşımdır. İnsan psikolojisi üzerine olumlu etkilerini bolca deneyimlemiş bir doktor olarak, kişiselleştirilebilir bir uygulama olması, mimikleri ve ifadeleri iyileştirmesi, doğal sınırlarda kalması, abartıdan tamamen uzak bir uygulama tekniği olması 'Bütünsel Yüz Yaklaşımı' alanında Dinamik Dolgu uygulamasının daha çok tercih edilir hale gelmesini sağladığını rahatlıkla söyleyebilirim.

Rejavünatif dolgu tekniği dinamik dolgu uygulaması

Hastalarım, sosyal medya ve internetten estetik dolgu işlemleri sonuçlarına ya da magazin insanlarına baktıklarını ve hep abartı ile karşılaştıklarını söylerler. Evet özellikle estetik dolgu işlemi yaptırmak ve kendi özgünlüğünü kaybetmek istemeyen insanlar için bu durum biraz endişe verici olmaktadır. Detaylı bir araştırma sonrasında gelen hastalarımın en sık kullandığı kelimeleri derlediğim de ise şöyle istekler ortaya çıkmaktadır:

- Herkes gibi olmayım,

- Güzel durayım,

- Mimiklerim kaybolmasın,

- Aman hocam abartı olmasın…

Doğallığınızı bozmadan, küçük dokunuşlarla bu endişelerinizi ortadan nasıl kaldırabiliriz?

Dinamik yüz akışımızı oluşturan, yüzümüzde hacim sağlayan bölgelerimiz vardır. Bunlar, şakak bölgesi, elmacık alanı, burun kenarı çizgisi (Nazolabial sulkus), ağız kenarı bölgesi (Marionette), çene ucu ve çene hattı (Jawline). Yüzümüzde birbiri ile uyum içerisinde çalışması gereken bu alanların zaman içerisinde birbirleri ile bağlantıları zayıflar, hacim etkilerini kaybetmeye başlarlar. Düzensiz ve asimetrik yüz yapısı ile birlikte zaman içerisinde yüzümüzün ifadelerinde de azalma görülür. Hem fizyolojik hem de psikolojik birçok iç ve dış etkenin sebep olduğu yaşlanma süreci ise Rejevünatif Dolgu Tekniği Dinamik Dolgu uygulaması ile yavaşlatılabilir. Uzun yıllar sağlıklı, estetik, genç ve güzel bir görünüme sahip olmak Dinamik Dolgu yaklaşımı ile mümkündür.

Dinamik dolgu sürecinde:

- Öncelikle işlem öncesi sizlerle birlikte dolduracağımız Rejevünasyon formu ile cilt yapınızı detaylı bir şekilde inceleyerek, uygulama gerektiren alanları birlikte belirleyip sağlıklı ve genç bir şekilde yaşlanacağınız bir Rejevünasyon planlaması çıkarılır. "Sağlıklı ve Güzel Yaş Alma’’ haritanız da denebilir...

- Ardından ilk muayenede her bölgenin ihtiyaçları belirleyip, öncelikle yüzünüzde en belirgin hacim kaybının olduğu noktalardan başlanarak ilerlenir. Tüm bu bölgelerin birbirleri ile olan mekanik ilişkisini tekrar oluşturarak, Rejevünasyon sürecinizde, ihtiyaç durumunda kombine tedavileri olan, Vitamin Aşıları, Mezoterapi ve Fraxis Duo Lazer ile birleştirerek tedavi takvimi oluşturulur. Böylelikle şakaktan, çene ucuna kadar uzanan dinamik yüz akışınız tekrar ortaya çıkacak.

- Mimik ve ifadelerinizi işlem boyunca değerlendirerek uygulama gerçekleştirildiği için yüzünüzde o an ortaya çıkan değişimi siz de fark ediyor olacaksınız.

- Son olarak dinamik dolgu uygulaması, tek seferde yapıp bitirilen bir uygulama olmadığından, minimum 2 seans şeklinde (15 gün ara ile) ilerleyecek ve estetik dolguyu cildinize yerleştirdikten sonra yavaş yavaş yüzünüzde oluşacak doğal hacimlenme ve uyum izlenir. Dinamik dolgu uygulaması;

- Kişiye özgün yaklaşım sunan,

- Mimikleriniz ile uyumlu,

- İhtiyacınız kadar,

- Cildinizi yenilemeye yardımcı,

- Sağlıklı ve genç yaşlanmayı mümkün kılan, dinamik yüz akışınızı iyileştiren, yenilikçi ve bütünsel bir yaklaşımdır.