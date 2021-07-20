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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 20.07.2021 - 05:12 | Son Güncelleme:

Dilay isminin anlamı nedir? Dilay ne demek? Dilay adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Dilay isminin anlamı nedir? Dilay ne demek? Dilay adının özellikleri, analizi ve kökeni

Anlamı gerçekten iyi ve ülkemizde az sayıda kişi tarafından kullanılan isimler, son dönemlerde oldukça popülerdir. Bu tür isimlerden birisi de Dilay ismidir. Dilay isminin çocuğu için düşünen kişiler, ismin anlamını ve kuranda geçip geçmediğini merak ediyor. Dilay isminin anlamı nedir? Dilay ne demek? Dilay ismi Kur’an’da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Dilay ismi Farsça kökenli bir isi olmakla beraber sadece kız çocukları için kullanılmaktadır. Dilay ismi gönlü anlatan ay gibi güzel anlamına gelmektedir.

 Dilay İsminin Anlamı Nedir? Dilay Ne Demek?

 Ülkemizde Dilay ismini kullanan kişi sayısı yaklaşık 120 bin civarındadır. Dilay isminin rengi pembe ve gönlü aydınlatan ay gibi güzel demektir.

 Dilay İsminin Özellikleri

 Yumuşak ve iyi kalpli bir kişiliğe sahiptir. Tam bir aşk kadınıdır. Aradığı aşkı bulduğunda onun için her şeyden vazgeçmeye hazırdır. Eğitim ve iş hayatına öncelik verir. İnsanların ne dediğine pek takılmadan hayatını istediği şekilde yaşamaya odaklıdır.

 Dilay İsminin Analizi

 Dilay ismi 5 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;

 D: Güçleri diğer göre daha yüksektir.

 İ: Kırılgan ve çok duygusal bir yapıları vardır.

 L: Özellikle sanatsal yönden oldukça yetenekli ve başarılıdır.

 A: Atılgan ve enerjik bir yapıya sahiptir.

 Y: Geçmişteki üzüntüleri sürekli yaşar ve unutmaz.

 Dilay Adının Kökeni

 Dilay adının kökeni Farsçadır.

 Dilay İsminin Yanına Yakışan İsimler

 Dilay isminin yanına yakışan kız isimleri; Dila, Dilara, Dilan, Dilhan, Dilrüba, Dilman.

 Dilay isminin yanına yakışan erkek isimleri; Dilma., Dilercan.

 Dilay İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

 Geçmiyor.

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