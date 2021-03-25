Dikkat dağınıklığı nedir? Çocuklarda dikkat dağınıklığı belirtileri

Çocuklarda dikkat dağınıklığının en temel sebeplerinden biri anne ya da babadan kaynaklanan genetik durumlardır. Eğer ebeveynlerden birinde dikkat dağınıklığı varsa, çocukta da görülmesi muhtemeldir.

Dikkat dağınıklığının belirtileri

Dikkat dağınıklığı olan çocuklar ayrıntıları fark edemez. Bu nedenle ödevlerinde ve yaptığı etkinliklerde basit hatalar yapıyor olabilir.

İletişim halindeyken sizi dinlemekte güçlük çekebilir.

Ard arda verilen basit işleri yapmakta güçlük çekebilir.

Zihnini yoracak işlemler yapmaktan kaçınır.

Eşyalarını sık sık kaybeder.

Unutkandırlar.

Verilen görevleri yapmak istemezler.

Çok çabuk sıkılırlar ve başladıkları işi yarım bırakırlar.

Dikkat dağınıklığının sebepleri

Doğum esnasında beynin dopamin sistemindeki bazı işlevlerin bozukluğu durumlarında ortaya çıkabilir.

Geçirilmiş olan enfeksiyonlar, beyin civarında oluşan tümörler dikkat eksikliğine sebep olabilir.

Bazı psikolojik sorunlar dikkat dağınıklığına yol açabilir.

Elektronik cihazlar ile (Telefon, bilgisayar, tablet…) çok fazla vakit geçirmek dikkat dağınıklığını güçlendirir.

Çocuklarda dikkat dağınıklığı nasıl önlenir?

Tablet, telefon, bilgisayar gibi elektronik eşyalar ile geçireceği zamana sınırlama getirilebilir.

Yaptığı herhangi bir işi bitirmesi ve sonunu getirmesi için onu cesaretlendirmek faydalı bir yoldur.

Dikkatini canlı tutacak aktiviteler yaptırılabilir.

Çocuğun sağlıklı ve dengeli beslenmesi oldukça önemlidir.

Düzenli uyku alışkanlığı edindirilmelidir.

Çocuğu spor veya fiziksel aktivitelere yönlendirmek dikkatini toplamasına yardımcı olur.

Çocuğunuz yukarıda bahsedilen belirtileri gösteriyorsa ve tüm önlemlere rağmen dikkat dağınıklığı devam ediyorsa, en kısa zamanda bir uzmandan yardım alınmasını tavsiye ederiz.