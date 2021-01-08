Dikkat büyük hata! Pişirmeden önce asla yıkamamanız gereken 5 gıda

Pişirmeden önce asla yıkamamanız gereken besinleri sizler için listeledik.



Tavuk



“Tavuk eti pişirilmeden önce yıkanır mı, yıkanmaz mı?” sorusu çok merak ediliyor. Tavuk üreticisi firmalar, tavukları paketlemeden önce yıkama işlemini yaptıklarını belirtiyor. Uzmanlar ise tavuk etinin yıkanmasına gerek olmadığını söylüyor. Çünkü tavukta bulunan bakteriler yıkamayla ölmüyor aksine yıkandığında bakteriler etrafa daha çok yayılıyor. Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu da "Gıda güvenliği uzmanlarımız tavuğun yıkanması halinde etrafa ve diğer yiyeceklere patojenler saçtığından, tavuğun yıkanmamasını öneriyor" diyor.

Yumurta

Pek çok kişi marketten aldığı yumurtaları eve gelip kartonundan çıkardığında yıkıyor ve o şekilde buzdolabına yerleştiriyor. Ancak yapılan bilimsel çalışmalar bu alışkanlığın yanlış olduğunu söylüyor. Bakterilerden arındırmak için yumurtanın yıkanması besinin en dıştaki kabuğunun zarar görmesine ve incelmesine sebep oluyor. Kabukta bulunan mikroorganizmalar ise mikroskobik gözeneklerden yumurtanın içine kolayca girebiliyor ve bu bakterilerin yumurtanın yenecek kısmına bulaşmasına neden oluyor.

Mantar

Mantarlar sünger gibidir. Suyla temas eden mantarlar, suyu tamamen içine hapsederler. Ne kadar silinseler de asla kurumazlar. Suyla yıkanan mantarlar ayrıca asıl tadını kaybeder ve yemeklerin tadının da kötü olmasına sebep olur. Bu nedenle mantar pişirecekseniz susuz temizleme yöntemlerini tercih etmelisiniz. Yani, eğer sap kısımları kötüyse yavaşça koparmalı, mantarın dışında bulunan zarı bıçağın ucuyla hafifçe kaldırıp soymalı, ardından peçete ya da hafif nemli bezle kalan siyahlıkları temizlemelisiniz.

Makarna

Makarna da pişirmeden önce yenmemesi gereken gıdalar arasında yer alır. Makarna pişirmeden önce yıkandığında içindeki nişasta açığa çıkar ve makarnanın tadının bozulmasına sebep olur.

Kırmızı et

Yapılan araştırmalara göre kırmızı eti pişirmeden önce yıkadığınızda tıpkı tavukta olduğu gibi bakteriler yok olmak yerine daha da çoğalıyor. Bu yüzden kırmızı etin yıkanmaması daha doğru. Uzmanlara göre de kırmızı etin yıkanması yanlış, etteki bakterilerin yol olması için eti doğru ısıda pişirmek önem taşıyor.