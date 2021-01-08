Dikkat büyük hata! Pişirmeden önce asla yıkamamanız gereken 5 gıda
Pek çok kişi besinlerin üstünde yer alması muhtemel bakterilere karşı yiyecekleri yıkamayı tercih ediyor. Ancak bu durum söz konusu bakterilerin daha da yayılmasına sebep oluyor. Yani bazı gıdaları yemeden önce yıkamak gerekli gibi görülse de hepsi için bu durum geçerli değil.
Pişirmeden önce asla yıkamamanız gereken besinleri sizler için listeledik.
Tavuk
“Tavuk eti pişirilmeden önce yıkanır mı, yıkanmaz mı?” sorusu çok merak ediliyor. Tavuk üreticisi firmalar, tavukları paketlemeden önce yıkama işlemini yaptıklarını belirtiyor. Uzmanlar ise tavuk etinin yıkanmasına gerek olmadığını söylüyor. Çünkü tavukta bulunan bakteriler yıkamayla ölmüyor aksine yıkandığında bakteriler etrafa daha çok yayılıyor. Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu da "Gıda güvenliği uzmanlarımız tavuğun yıkanması halinde etrafa ve diğer yiyeceklere patojenler saçtığından, tavuğun yıkanmamasını öneriyor" diyor.
Yumurta
Pek çok kişi marketten aldığı yumurtaları eve gelip kartonundan çıkardığında yıkıyor ve o şekilde buzdolabına yerleştiriyor. Ancak yapılan bilimsel çalışmalar bu alışkanlığın yanlış olduğunu söylüyor. Bakterilerden arındırmak için yumurtanın yıkanması besinin en dıştaki kabuğunun zarar görmesine ve incelmesine sebep oluyor. Kabukta bulunan mikroorganizmalar ise mikroskobik gözeneklerden yumurtanın içine kolayca girebiliyor ve bu bakterilerin yumurtanın yenecek kısmına bulaşmasına neden oluyor.
Mantar
Mantarlar sünger gibidir. Suyla temas eden mantarlar, suyu tamamen içine hapsederler. Ne kadar silinseler de asla kurumazlar. Suyla yıkanan mantarlar ayrıca asıl tadını kaybeder ve yemeklerin tadının da kötü olmasına sebep olur. Bu nedenle mantar pişirecekseniz susuz temizleme yöntemlerini tercih etmelisiniz. Yani, eğer sap kısımları kötüyse yavaşça koparmalı, mantarın dışında bulunan zarı bıçağın ucuyla hafifçe kaldırıp soymalı, ardından peçete ya da hafif nemli bezle kalan siyahlıkları temizlemelisiniz.
Makarna
Makarna da pişirmeden önce yenmemesi gereken gıdalar arasında yer alır. Makarna pişirmeden önce yıkandığında içindeki nişasta açığa çıkar ve makarnanın tadının bozulmasına sebep olur.
Kırmızı et
Yapılan araştırmalara göre kırmızı eti pişirmeden önce yıkadığınızda tıpkı tavukta olduğu gibi bakteriler yok olmak yerine daha da çoğalıyor. Bu yüzden kırmızı etin yıkanmaması daha doğru. Uzmanlara göre de kırmızı etin yıkanması yanlış, etteki bakterilerin yol olması için eti doğru ısıda pişirmek önem taşıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle