Dezenfekte etmek için evinizde bulunan yoğun temaslı 5 alan

Evinizdeki yoğun temas alan yerleri düzenli olarak dezenfekte etmek, mantarlardan virüslere, hatta ufacık bakterilere kadar birçok riski ortadan kaldırabilir. Koronavirüse neden olan virüsün yüzeylerde saatlerce yaşayabildiğini de düşünürsek bu alanları düzenli olarak temizlemek her zamankinden daha önemlidir.

Mutfak eşyaları

Mutfak aletleri, yüzeyleri, buzdolabı, kahve makinesi, lavabolar hatta pişmemiş yiyecekler de dahil mutfakta bulunan pek çok yer yoğun temasa uğruyor. Bu alanlar evdeki en çok temasa uğrayan yerler olduğundan düzenli olarak dezenfekte edilmeli, sebzeler ise kullanılmadan önce iyice yıkanmalıdır.

Kapı kolu ve kumanda

Kapı kolu, uzaktan kumanda, mekanik aletlerin düğmeleri gibi ortak kullanılan şeyler de üzerinde yoğun bakteri biriktirebilir. Hatta bir evde bulunan en fazla temas içeren alanlarda bunlar olabilir. Bu alanları her gün mutlaka dezenfekte etmelisiniz. Özellikle dışarıda çalışan aile bireyleri varsa, onlar eve geldikten sonra mutlaka bu alanları temizleyin.

Banyo

Banyo evde herkesin kullandığı ortak alanlardan biridir. Bu sebeple düzenli olarak dezenfekte edilmesi gereken alanlardan da biridir. Zaten düzenli olarak temizlenmesi gereken banyo, pandemi sebebiyle daha da özen gösterilmesi gereken alandır.

Makyaj fırçaları

Yüzünüzle temas eden her şey düzenli olarak dezenfekte edilmelidir. Makyaj fırçalarından yanı sıra göz lensleri de en dikkat edilmesi gerekenler arasında yer alıyor. Lensleri düzenli olarak lens solüsyonuyla temizlemelisiniz. Özellikle de dışarıdan geldiğinizde mutlaka temizlemelisiniz. Makyaj fırçalarını da sık sık temizlemenin yanı sıra kuru ve kapalı bir alanda tutmalısınız.

Telefon ve aksesuarları

Cep telefonu ve aksesuarları en çok elimizde olan kişisel eşyamızdır. Koronavirüs gibi virüsler de dahil olmak üzere pek çok bakteri bunların üzerinde üreyebilir. Sadece bu dönemde değil, sık sık temizlemeniz gerekenler arasına cep telefon ve aksesuarlarınızı da eklemelisiniz.

Mesele sadece bu alanları sıklıkla temizlemek değil, doğru temizlemektir. Yüzeyleri dezenfekte etmeden önce kirli kalıntıları temizlemeniz gerekir.