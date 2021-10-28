Devirdaim pompası nedir, ne işe yarar ve nasıl çalışır? Devirdaim pompası arızası nasıl anlaşılır ve çözümü

Sıcaklık ve soğukluk üzerinden bir dengi yakalama noktasında devir daim pompası ön plana çıkmaktadır. Harareti alma ile beraber otomobilin daha sağlıklı şekilde çalışması açısından büyük bir öneme sahiptir. Tabii bu ifadenin dışında net bir karşılığı olduğunu söylemek mümkündür. Bu konuda bilgi almak isteyen birçok kişi ise internet üzerinden araştırmak gerçekleştiriyor.

Devirdaim Pompası Nedir?

Otomobilin soğutma sisteminin bir parçası olan yapıya devir daim pompası denmektedir. Özel bir düzene sahip olarak üretime gerçekleştirilmiş olan devirdaim pompası suyun dönmesini sağlayan bir cihaz olarak da öne çıkmaktadır. Bu sayede sıcaklık ve soğukluk dengesi ile beraber aracın rahat hareket etmesine olanak tanımaktadır. Bu yönüyle bilgisayarlardaki işlemciyi ısıtan kısımlara benzetmek mümkün olabilir. O yüzden araçlar için en önemli yapılar içerisinde geldiğini ifade etmek mümkün.

Devirdaim Pompası Ne İşe Yarar?

En merak edilen ve otomobiller hakkında en araştırılan konular içerisinde devir daim pompasının ne işe yaradığı geliyor. Devir daim pompasının temel amacı motor içerisindeki sıcaklığı düşürmektir. Aynı zamanda sıcakta düşürmek ile beraber bu sıcaklığı belli bir seviyede sabit tutmak görevleri arasında yer alır. Bu doğrultuda soğutma sistemleri içerisinde kullanılan bir yapı olarak ön plana çıkıyor. Özellikle devirdaim soğutma sistemi içerisinde suyun devamlı olarak dolaşım yapmasını sağlamaktadır. Zaten bu sebepten dolayı adı da devir daim pompası olarak ifade edilir. Araç içerisindeki birçok farklı yapıya bağlantılı olması ile beraber, bir otomobil motorunun çalışabilmesi konusunda en stratejik kısımlar içerisinde gelir.

Devirdaim Pompası Nasıl Çalışır?

Aracın içerisinde özellikle motorun sağlıklı çalışabilmesi noktasında devir daim pompası büyük bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda devir daim pompasının belli bir çalışma prensibi bulunmaktadır. Soğutulmuş olan suyu otomobilin motoruna veya motor bünyesinde ısıtılmış radyatöre ulaştırmak amaçlı, çark bıçakları ile merkezkaç kuvvetini kullanmaktadır. Bu doğrultuda motor suyu devirdaim pompası üzerinde akış gerçekleştirdikten sonra, radyatöre doğru ilerler. Böylece ulaştığı andan itibaren motoru soğutur ve belli bir dengeye getirir. Ve bu durum araç çalıştığı andan itibaren sürekli olarak gerçekleşir. Böylece araç çok sıcak ya da çok soğuk olmasının dışında, istenilen dereceye getirilir ve sağlıklı bir şekilde çalışır.

Devirdaim Pompası Arızası Nasıl Anlaşılır?

Devir daim pompasının arızalı olup olmadığını anlamak için birkaç farklı pratik yöntem bulunmaktadır.

- Devirdaim pompasında su kaçağı olup olmadığı

- Devirdaim pompası normalden daha farklı bir gürültü çıkarması

- Devirdaim pompası durduğu zaman araç hararet yapıyorsa

- Devirdaim kayışı kopmuş ise

- Devirdaim kayışı aşırı ısınmış ise

Bu şekilde yukarıdaki gibi belli başlı bazı durumlar üzerinden devir daim pompasının arızalı olup olmadığı ortaya çıkarılır.

Devirdaim Pompası Arızası Çözümü

Devirdaim pompası arızası birçok farklı sebepten ortaya çıkabilmektedir. O yüzden soruna bağlı olarak arıza üzerinden çözüm yöntemleri ele alınır. Bu durumda 2 farklı çözüm ön plana çıkmaktadır. Bunlardan biri arızanın çok ciddi olmaması ile beraber tamir işleminin gerçekleşmesidir. Bir diğeri ise problemin ciddi olarak ön plana çıkması ile beraber değişimin yapılmasıdır. O yüzden mutlaka devir daim pompası üzerinde meydana gelebilecek olan arızanın önceden tespit edilmesi büyük öneme sahiptir. Böylece daha ciddi sorunlar ortaya çıkmadan hızlı şekilde çözüm yöntemleri ele alınır.