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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 01.04.2020 - 15:15 | Son Güncelleme:

Derya İsminin Anlamı Nedir? Derya Ne Demek?

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Derya İsminin Anlamı Nedir? Derya Ne Demek?
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Derya ismi anlam olarak en çok merak edilen ve Türkiye'de en çok kullanılan adlardan biridir. Ayrıca yapılan araştırmaya göre internette en çok araştırılan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Siz de bu güzel ismin anlamını öğrenebilir ve çocuğunuz için değerlendirebilirsiniz. Peki, Derya isminin anlamı nedir? Derya ne demek? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.

Derya Farsça kökenli bir isim olarak öne çıkıyor. Zaman içerisinde Farsçadan Türkçeye geçmiş ve yerleşik olarak en sık kullanılan isimlerden biridir. Daha çok kız ismi olarak öne çıkan Derya, hoş telaffuzu ve anlamı ile beraber beğeni toplayan bir addır.

Derya İsminin Anlamı

 Derya anlam itibariyle ‘deniz’ ve ‘büyük nehir’ olarak tabir edilmektedir. Bu güzel ve hoş anlamı üzerinden kız çocukları için günümüzde en çok değerlendirilen isimler arasında bulunuyor. Sözcük anlamı üzerinden de Derya ismi hem deniz anlamına gelmekte hem de ‘bilgili kimse’ olarak bilinmektedir. O yüzden bu güzel anlamı üzerinden de sıkça kullanılan isimlerden biridir.

 Derya isminin ayrıca Kur’an-ı Kerim'de geçip geçmediği araştırılan bilgiler arasında bulunuyor. Derya ismi Kur'an'da geçmemektedir. Farsça üzerinden Türkçeye yerleşmiş olan bu güzel ismi hoş anlamı ile beraber kız çocuğunuz için isim olarak kullanabilirsiniz.

 Ünlülerin de sıkça kullandığı bu isim hem anlamı hem de okunuşu üzerinden beğeni topluyor. Bazı zamanlar kız çocuğu ile birlikte erkek çocuğu için de kullanılabilmektedir.

 

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