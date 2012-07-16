“Dershanelerin eğitime sağladığı katkı büyük”

Dershanelerin eğitime ciddi katkı sağlayan kurumlar olduğunu söyleyen Ümraniye İmaj Dershanesi Eğitim Koordinatörü Ergün Aslan’a son günlerde yoğunlaşan tartışmaları, sınav sistemiyle ilgili görüşlerini ve dershanelerin öğrencilere sağladığı yararları sorduk.

Basında YGS kaldırılacak tarzında haberler yer alıyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Ülkemizde 1.860 binin üzerinde öğrencinin sınava girdiği ve 750 bin civarında öğrencinin üniversiteye yerleştiği bir sistemde sınavın kaçınılmaz olduğunu biliyoruz. Sınavsız bir sistemde şu anki şartlara göre öğrencilerin üniversitelere yerleşmesi imkansız, mutlaka bir eleme şekli olmalı. Basında yapılan en son açıklamalarda da bu konu vurgulanmıştır.

Üniversite giriş sınavlarında bir değişiklik düşünülüyor, sizin bu konu ile ilgili görüşleriniz neler?

Üniversite giriş sınavları yaklaşık 1974’ten beri devamlı değişmekte. Şuan uygulanan YGS-LYS sistemi eski yıllarda ÖSS-ÖYS sisteminin biraz daha gelişmiş hali olduğunu görüyoruz. Tabi şu anki sistemin artıları elbet var. Sayın bakanımız geçenlerde basına yaptığı bir açıklamada şu konuyla ilgili şunları söylemişti: “Üniversite sınavlarının yılda bir kere yapılıyor olmasının toplumda gerçekten büyük bir baskı ve gerilim oluşturduğu kanaatini taşıyoruz. Bu sebeple üniversite sınavlarının yılda birden çok tekrarlanarak yapılabileceği ihtimali üzerinde çalıştığımızı ifade etmeliyim. Özellikle YGS’nin yılda en az üç ya da dört kez yapılması halinde bu gerginliğin ortadan kalkabileceğini düşünüyoruz. Bunun yapılıp yapılamayacağı ile ilgili altyapı çalışmaları var.”

Sizce sınavlar tek aşamalı mı yoksa iki aşamalı mı olmalı?

Tek aşamalı ÖSS sistemi ile iki aşamalı sınav sistemine baktığımızda sınav sayısının fazla olması öğrenciler açısından daha iyi gibi gözüküyor. Özellikle sınav sayısı arttığında sınav süresi de azalacağından verimin, stresin ve gerginliğin biraz daha azalacağı kanısındayız. Öğrencilerimizle görüştüğümüzde çoğunluğu şunu söylüyor: “İlk sınavımız kötü geçtiğinde bir diğerine hazırlanarak bunu telafi etme şansımız olur fakat tek sınav olduğunda bu mümkün olmuyor.’’

Peki, dershane sistemi ve bu sistemin öğrencilere sağladığı katkı ile ilgili fikirlerinizi alabilir miyiz?

Öncelikle dershanelerin bazı kesimler tarafından öğrencileri yarış atı gibi yarışa hazırlayan kurumlar olarak görmesi bizleri üzüyor. Diğer yandan ülkemizde dershanecilik, başta eğitim sektörü olmak üzere birçok sektöre ciddi anlamda katkı da sağlamakta.