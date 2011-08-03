Derse İlgisizim ama Tembel Değilim!

Okul döneminde öğretmenler tarafından veliye; "Çocuğunuz ders dinlemiyor, anlamıyor, kendini derse veremiyor veya dalıp dalıp gidiyor" gibi şikâyetler gelebilir. Veliler bu durumu genelde; çocuğun tembelliğine, sorumsuzluğuna veya şımarıklığına yorarlar. Bu çok yanlış bir saptamadır.



Örneğin, “absans nöbeti” denen bir epilepsi yani sara hastalığı tipi vardır. Bu hastalıkta çocuk normal aktivitesini yaparken birden saniyeler süren bir hafıza kaybı olur çocuk gözünü bir noktaya diker bu süre içinde hiçbir şeyi algılamaz, hatırlayamaz sonra tekrar aktivitesine devam eder. Bu gün boyu defalarca tekrarlayabilir. Yine birçok sara türünde çocukta istemsiz hareketlerin yanında dikkat azlığı olabilir. Bunun için özellikle birden bire derse ilgisi azalır. Adaptasyonu bozulan çocukta bu hastalık ekarte edilmelidir.

Ailenin huzurunu ve dengesini tehdit eden olaylar arasında okul başarısızlığı önemli bir yer tutar. Tabii ki çocuğun okul başarısızlığının tek sebebi yukarıdaki hastalık değildir.

1)Ailedeki sorunlar anne, babanın çocuğa karşı tutumu, çocuktan yapabileceğinden fazla başarı istemek.

2)Okulun ve okuldaki öğretmenlerin etkisi.

3)Maddi manevi sınırlı olanakların etkisi.

4)Arkadaşların etkisi.

5)Çocuğu yaşından daha önce okula göndermek, yani fiziksel olgunlukta eksiklik okul başarısını etkiler. Fakat bunlar psikolojik hadiselerdir. Herhangi bir hastalığın sonucu değildir. Yukarıdaki saydığım hadiseler iyi tespit edilirse, durum düzelir.

Başka önemli bir sağlık sorunu da yetersiz beslenme ve buna bağlı vitamin eksikliği örneğin B vitamini, C vitamini eksikliği ve buna bağlı dikkat eksikliğidir. Yetersiz beslenmenin nedeni maddi yetersizlikten çok, çocukların özellikle kantinden, hazır gıdalarla beslenmesidir. Velilerin evde çocukların gıdalarına dikkat etmesi gerekir.

Tabii ki daha yazmadığım birçok sebep okul başarısızlığını etkiler. Bu yazımda ben genelde atlanan ve önemli bir hastalık olan bazı epilepsi yani sara türlerinden de dikkat ve hafızada zaman zaman azalma olabileceğinden bahsettim. Bunun için çocukların muhakkak bir beyin elektrosu çektirmeleri gerekir.

Doç. Dr. Serdar Dağ

Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı