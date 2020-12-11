Derin dondurucunuzu temizlemenin püf noktaları

Peki doğru şekilde temizlemek için neler yapılabilir? İşte cevabı…

Dondurulmuş yiyecekleri muhafaza ettiğimiz derin dondurucuları temiz tutmak çok önemlidir. Bazen poşetle koyulan yiyecekle patlar ve dondurucunun içerisine akar. Bu durumda kötü kokuya sebep olabilir. Bunu engellemek için sık sık temizlemek gerekir.

Temizlemeden önce tüm elektronik eşyalar gibi derin dondurucunun da fişini çekmelisiniz. Ardından her yerini temizleyebilmek için içerisindeki gıdaları da çıkarın. Burada dikkat etmeniz gereken bir diğer husus ise donmuş gıdaların çözülmesini önleyecek bir yerde saklanmasıdır. Tamamen boşalttığınız derin dondurucunun buzlarının erimesini bekleyin ve sonrasında güzelce silin.

Doğru ve etkili bir biçimde temizlemek için sirke ve karbonat kullanın. Bir kovanın içerisine su ekleyin ve ardından üzerine biraz karbonat ve sirke ekleyin. Bu karışımla derin dondurucunu güzelce silin. Daha sonra ise mutlaka kurutun. Kuruyunca da gıdalarını yerleştirin ve tekrar fişini takıp çalıştırın.

Aslında sık sık temizlenmesi gereken derin dondurucuları en az yılda iki kere mutlaka temizlemelisiniz. Dondurucunuzu temizlerken asla deterjan kullanmayın. Temizlik için sirke ve karbonat yeterli olacaktır.