Deri ceket nasıl temizlenir ve ütülenir? Deri ceketi düzleştirme yöntemleri

Deri ceketler her zaman moda olan dış giyim ürünlerinden biri olmaktadır. Deri ceketler genellikle son bahar ve ilkbahar aylarında tercih edilen bir parçadır. Bu ceketler dış giyim oldukları için kısa süre içerisinde kirlenme durumu ile karşı karşıya kalmaktadır. Deri ceketleri doğru bir şekilde temizlemek son derece önemlidir. Deri ceketler yanlış bir şekilde temizlenir ise deride soyulma gibi durumlar meydana gelmeye başlar.

Deri Ceket Nasıl Temizlenir?

Deri ceketler çok çabuk deforme olan ve soyulan ceketlerden biridir. Bu sebeple deri ceketleri temizlerken kesinlikle yıkamaktan kaçınmak gerekir. Yıkama durumu makinede gerçekleşir ise orjinal deri olsa bile deforme ve soyulma durumları meydana gelmeye başlar. Deri ceketlerin etiket kısmında yıkanmaz gibi işaretler de mevcut olmaktadır. Bu işaretleri ciddiye alarak temizleme işlemini gerçekleştirmek gerekir.

Kuru bir şekilde temizleme işlemini gerçekleştirmek çok daha faydalı bir sonuç almanızı sağlayacaktır. Deri ceketleri kuru bir şekilde temizlemek deforme olmasını da engellemektedir. Çok kirli olmayan deri ceketleri temizlerken nemli bir bez yeterli olacaktır. Kirli olan deri ceketleri ise deterjan yardımı ile temizlemek gerekmektedir. Deri ceketler için uygun olan sprey şeklindeki deterjanları temizleyerek en ideal sonuç ile karşılaşmanız mümkündür. Temizleme işlemini yaparken bezi çok fazla bastırmamaya dikkat etmek gerekir. Çok sert bir şekilde silerseniz deforme sorunu söz konusu olabilir.

Deri Ceket Nasıl Ütülenir?

Deri ceketler ile ilgili en çok merak edilen konulardan bir diğeri ise ne şekilde ütülendiği konusu olmaktadır. Deri ceketin hem temizliğine hem de ütülenme şekline çok dikkat etmek gerekmektedir. Deri ceketin rengine uygun olacak bir kumaş tercih edilmelidir. Bu kumaşın ütü ısısına dayanıklı olması son derece önemlidir.

Deri ceketi ütü masası üzerine yerleştirin. Daha sonra ise üzerine bu kumaşı tamamen kapatın. Bu işlem yapılırken hiçbir şekilde ceketin açıkta kalmaması gerekmektedir. Açıkta bir alan kalır ise deri cekette yanma durumu meydana gelmektedir. Deri ceketi doğru bir şekilde kumaş ile kapadıktan sonra ütüyü üzerine bastırarak ceketin her alanını ütüleyin. Bu işlem son derece kolay bir şekilde yapılmaktadır. Fakat kumaş tercihi son derece önemlidir. Yapışmayacak olan kumaşlar tercih edilmelidir. Aynı zaman da deri ceket ile aynı renk olan kumaşlar tercih edilmelidir.

Deri Ceket Nasıl Düzleştirilir?

Deri ceketleri düz hale getirmenin tek yolu ütü değildir. Daha doğal yöntemler ile de düzleştirme işlemini gerçekleştirmek mümkün olmaktadır. Yöntemler doğru bir şekilde gerçekleştirilir ise herhangi bir sorun söz konusu olmaz. Deri ceketi bir askıya asarak daha sonra onu banyoya bırakmak gerekir. Daha sonra ise banyoda sıcak su açılır ve kapı, pencere kapatılır. Bu şekilde içeri de buhar ortamı oluşacaktır. Bu buhar yardımı ile deri cekette bulunan kırışıklıklar kendini bırakmaya ve açılmaya başlar. Bu işlem son zamanlar da en çok tercih edilen deri ceket düzleştirme yöntemlerinden biri olmaktadır. Deri ceketiniz bu şekilde de düzleşmez ise nemli halde üzerine ütüye dayanıklı bir bez örterek bu şekilde ütüleme işlemi yapabilirsiniz. Deri ceketlerin bakımı ve temizlemesi zor olduğu için daha dikkatli davranma konusuna önem göstermek gerekir.