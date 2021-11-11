Dergi İsimleri Nasıl Ve Büyük Harfle Mi Yazılır? Türkiye'deki Dergiler Ve İsimleri

Dergi isimlerinin nasıl yazıldığı çok fazla merak edilen ve büyük bir ilgiyle araştırılan konular arasında yerini almaktadır. Bu sebeple konu ile alakalı olarak insanları aydınlatıcı nitelikte bilgi verilmesi önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.



Dergi İsimleri Nasıl ve Büyük Harfle Mi Yazılır?



Dergi isimleri nasıl ve büyük harfle mi yazılır sorusunu çok insan sormaktadır. Çünkü pek çok kişi dergi isimlerinin nasıl yazılması gerektiği konusunda tam bir bilgiye sahip olmamaktadır. Bu sebeple cevabı önem taşıyan bir konudur. Öncelikle bilinmesi gereken konu dergi isimlerinin özel isimler olduğudur. Türkçe imla kurallarına göre dergi isimleri özel isim olduğu için de büyük harfle yazılır.



Bu kuralı Türk Dili dergisinin yazımı için uygulamamız durumunda ise derginin adı olan "Türk Dili" büyük harflerle yazılır. Ancak bu özel isimden sonra gelen kelimeler ise küçük harflerle yazılır. Bu durum neticesinde ise dergi isminin devamında gelen "dergi" kelimesinin küçük harfle yazılması gerekir.



Dergi isimlerinin nasıl yazıldığı ve büyük harflerle mi yazıldığı konusunun herkes tarafından anlaşılabilir netlikte olması önemli bir konudur. Bu sayede konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerin merak etmiş oldukları bu konuyu anlamaları kolaylaşacaktır. Bunu sağlamak adına örnek verilmesi büyük yarar sağlayacaktır. Bu kapsam doğrultusunda şu şekilde örnekler vermek doğru olacaktır:



- Umuda Yolculuk

- Bilge Çocuk

- Uzaya Yolculuk

- Meraklı Çocuk

- Özgürlüğe Susamışlar



Türkiye'deki Dergiler ve İsimleri



Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye'de Türkçe yayın yapmış olan yahut halen yapmakta olan kayda değer dergiler olmuştur. Günümüzde varlık gösteren pek çok çeşitliliğe sahip dergilerin varlığı söz konusudur. Yayınlanan pek çok derginin insanların günlük yaşamına renk katan bir özelliği bulunmaktadır. Bu sebeple yayınlanmakta olan her bir derginin kendisine özgü önemi bulunmaktadır. Türkiye'de yayın hayatına geçmiş ve yayınlanmaya devam etmekte olan dergilerin listesi aşağıda verilmektedir. Bunlar:



- Ana Sözü

- CNBC-e Business

- Bilim ve Ütopya

- Bilim ve Teknik

- Bilim ve Gelecek

- Beşiktaş Dergisi

- Bant Mag

- Birikim

- Edebiyat Konağı

- Edebiyat dergisi

- Derin Tarih

- Belleten

- Fenerbahçe Dergisi

- Digital Age

- Bilim Çocuk

- F1 Racing

- Felsefelogos

- Atlas

- Edebiyat ve Eleştiri

- Emel Dergisi

- Esquire

- Atlas Tarih

- L-Manyak

- Galatasaray Dergisi

- Gelenek

- Altyazı

- LeveL

- Mostar

- İtibar

- LeveL

- Kalemlik

- 21. Yüzyıl

- L-Manyak

- New İstanbul

- National Geographic Türkiye

- NTV Tarih

- Musiki Mecmuası

- National Geographic Kids

- Altınoluk

- Milliyet Sanat Dergisi

- 2023

- Meraklı Minik

- 3DMADMAX

- 221B

- 7 Gün

- 21. Yüzyıl

- Yankı

- Kubbealtı Akademi Mecmuası

- Akob

- Yedi İklim Dergisi

- Ses

- Özgürlük Dünyası

- Anadolu Gençlik

- Acta Turcica

- Meraklı Minik

- Tempo

- Varlık

- FourFourTwo

- Ötüken Dergisi

- Herkese Bilim Teknoloji (HBT)

- Milliyet Sanat Dergisi

- Mostar

- Türk Dili

- Semerkand

- Temrin

- Yeni Deniz Mecmuası

- Velvele Mecmua