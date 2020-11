Depremden olumsuz etkilenen çocuklarla daha fazla ve kaliteli vakit geçirilmeli

Manisa, Elazığ ve son olarak İzmir'de yıkıma yol açan deprem, çocukların ruh sağlığını da olumsuz etkiliyor. Uzmanlara göre depremi birebir yaşayan ya da yalnızca medya kanalları aracılığıyla deprem bölgesinde yaşanan travmayı gören çocuklar, depremin nasıl gerçekleştiğini zihinlerinde işleyemiyor. Uzmanlara göre belirsizlik, çocuklarda endişe ve kaygı yaratabileceği gibi kalıcı sorunlara da yol açabiliyor.

Olumsuz etkilenen çocukların gösterebileceği belirtiler

Çocukların yaşadığı olumsuzluklardan bahsen Nurcihan Körpe, "Çocuklar deprem sonrasında olup biteni algılayamayabiliyor. Yaşadıklarını tepki yoluyla belli ediyorlar. Ne tepki verebilirler? Altlarını ıslatabilirler. Büyüklerine karşı bağımlılık geliştirebilirler. Hani derler ya 'annesinin eteğinden dibinden ayrılmıyor' diye, bunu yapabilirler. Uyku sorunu yaşayabilirler. Oyun yoluyla bunu belli edebilirler. Ya da daha fazla durgunluk yaşayıp içine kapanabilirler. Öfke nöbeti yaşayabilirler. Her çocuğun aynı tepkiyi vermesini beklemek ise yanlış bir davranış olacaktır. Çünkü her birey nasıl farklıysa, her olaya nasıl farklı tepki veriyorsa, çocuk da farklı tepki verir. Kimi çocuk bunu oyun yoluyla belli eder, kimi çocuk daha da içine kapanıp durgunlaşabiliyor" dedi.

Ailelerin soğukkanlı olması gerekiyor'

Önemli konunun ailelerin davranış biçimi olduğunu belirten Körpe, "Ebeveynin soğukkanlı olması gerekiyor. Diyelim ki ebeveyn çocuğun yanında aşırı tepki veriyor, korkuyor, panik yaşıyor, aşırı derecede stres yaşıyor. Eğer çocuk stresi görüyorsa, ailesinin davranışını kopyalar rol model alır. O da korkar, panik yapar. Bu noktada dediğim gibi ailelerin soğukkanlı olması gerekiyor. Çocuğu öncelikle karşımıza alıp sakin ve anlaşılabilir bir dille bu durum anlatılabilir. Bu durum sadece bir doğa olayı olduğu söylenmeli. Daha sonrasında çocuğun rutinini bozmamaya özen gösterelim. Çocukları bu dönemde sosyal medyadan uzak tutmamız önemli. Çocuğun soru sormasına fırsat vermeliyiz. Okul öncesinde ve evde çocuğa mutlaka durumu anlatmalıyız. Bunlar doğa olayları diyerek çocuğu bu durumlara hazırlamalıyız" diye konuştu.

Çocuklarla kaliteli zaman geçirilmeli

Neler yapılması gerektiğini de anlatan Uzman Psikolog Körpe, "Bu süreçte çocuğun ebeveynle fiziksel teması çok önemli. Çünkü çocuğun güven duygusu böyle dönemlerde zedeleniyor. Çocuk anne, baba ve bakım vereninden güvence arıyor. Bunun için fiziksel temas önemli. Aklını meşgul etmeliyiz. Deniz kenarına götürebiliriz. Çocuklar denize taş atmayı sever. Denize taş atmasını sağlayabiliriz. Çocuğun uyku düzenine dikkat etmeliyiz. Çünkü uyku hem fiziki hem bilişsel olarak konsantre olmamızı artıran bir etkendir. Çocuğun uyku düzenini bozmamamız gerekiyor. Çocukla daha fazla ve kaliteli zaman geçirmeye dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.