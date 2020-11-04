Deprem uzun süreli psikolojik etki oluşturabilir. Peki, ne yapmalı?
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İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, sadece binaları değil psikolojimizi de sarstı. Depremi yerinde yaşayanlar başta olmak üzere başka pek çok kişide de deprem korkusu belirdi. Deprem gerçeğinin karşısında psikolojik olarak çok güçlü olmamız gerektiğine dikkat çeken Uzman Psikolog Dilara Sayar, konuyla ilgili tavsiyelerini paylaştı.
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