Deprem görüntüleri travmayı canlandırabilir

Uzman Psikolog Serkan Elçi, İzmir depreminin ardından ortaya çıkan görüntülerin depremi yaşayan kişilerde olumsuz etkilere yol açabileceğini, bu görüntülerin daha dikkatli bir şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf ve görüntüler o anları hatırlatıyor

Yaşanan depremin ardından ortaya çıkan görüntülerin travmatik etkileri ve travmanın sonrasındaki tetikleyicilerin bilinmesinin de çok fazla önemli olduğunu kaydeden Serkan Elçi, “Bu süreçte ortaya çıkan görüntüler, videolar, fotoğraflar ilerleyen dönemlerde insanların hayatında var olan yaşanmış travmaların ve acıların tekrar tekrar yaşanması anlamına gelmektedir” diye konuştu.

Geçmişe gitmek ciddi rahatsızlık veriyor

Özellikle yaşanan travmatik olayların, olayı birebir yaşayan kişilerin hayatlarında hep hatırlanacağını vurgulayan Elçi, “Zaten olayın yıldönümleri başta olmak üzere hep bu olayı hatırlayacaklar. Gündelik yaşamlarında da zaman zaman olayı hatırlatan durumlarla karşılaşacaklardır. Fakat kişilerin örneğin bir arama motorunda yazdıkları zaman kendilerinin o halleriyle ilgili video ve fotoğrafları görmeleri, fotoğrafların karşılarına çıkması çok ciddi rahatsızlık vermektedir” dedi.

Tetikleyici görüntüler sakıncalıdır

Travmaların yaşanmasının ciddi bir problem olduğunu kaydeden Serkan Elçi, “Bu travmaları tetikleyici görüntülerin tekrar tekrar ortaya çıkması sakıncalıdır. Belki iyi niyetle yapılan paylaşımlar zamanla hataya dönüşebilir. Bu hatalardan kaçınmaya özen gösterelim ve kişilerin bu travmalarını tekrar tekrar yaşamasını engellemiş olalım” uyarısında bulundu.

Her travma içinde bir yas barındırıyor

İzmir depreminin ardından geçen zamanla birlikte kişilerin travmatik süreçlerinin ele alnmasının oldukça önemli.Travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz rahatsızlık, belli bir zamanın ardından gelişen ve kişinin ruhsal durumundaki düzelmelerin yaşanmadığı süreçlere verdiğimiz bir addır. Aslında her travma bir kayıptır ve her kayıp da içinde yası barındırır.

3 aydan fazla süren yasta uzmana başvurulmalı

Yas dönemlerinde kişilerin göstermiş olduğu belli başlı tepkiler olduğuna da dikkat çeken Elçi, “Bunlardan bazıları öfkedir, pazarlıktır, depresif oluş yani çökkünlüktür ve daha sonra kabullenme sürecine geçilir. Dolayısıyla kişilerin bu dönem içerisinde öfkesinin, isyanının, pazarlığının ve depresif çöküş içerisinde olması oldukça normaldir. Fakat 3 ayı geçkin bir süreye rağmen hala benzer tepkiler gösteriliyorsa o zaman bir uzmandan destek alınması gerekmektedir” uyarısında bulundu.

Psikolojik sağlamlık ve sosyal destek önemli

Travma sonrası stres bozukluğunun önlenmesinde psikolojik sağlamlık önemli. Bu süreçlerin içerisinde tabii ki olayların anlayışı, kişilerin algılayışı ve psikolojik sağlamlık oldukça önemlidir. Bir kişinin travma sonrası stres bozukluğuna yakalanmaması için mücadele ettiği o stres faktörlerine yönelik, koruyucu faktörlerinin de oldukça fazla olması gerekir. Bu koruyucu faktörlerin içinde sosyal desteğin de oldukça önemli olduğunu söylemek gerekir.