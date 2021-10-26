Demirdöküm kombilerinde meydana arızalar hakkında arıza kodlarının açılımını ve çözüm yöntemlerini bilmeniz kısa sürede çözüme kavuşmanızı sağlayacaktır. Halen arız çözülmediyse tek yapılması gereken yetkili servis ile iletişime geçmektir.

Demirdöküm Kombi Arıza Kodları: Demirdöküm Kombi Hata Kodları ve Çözümleri

F0 Arıza Kodu: Su basıncının düşük ya da suyun olmadığını gösterir. Su basıncı 1-2 bar aralığına gelene kadar su takviyesi yapılması çözüme ulaştıracaktır.

OC Arıza Kodu: Dış hava sensörünün devreye girdiğine işaret eder. Cihaz bir süre sonra kendiliğinden çalışmaya devam etmezse cihaza reset atılarak normal bir şekilde çalışması sağlanabilir.

CC Arıza Kodu: Prosestatın veya baca sensörünün devre dışı bırakıldığını ifade eder. Cihaz bir süre sonra kendiliğinden düzelmektedir. Kendiliğinden düzelme gerçekleşmediği takdirde yetkili servis tarafından tamir yapılması gerekir.

F1 Arıza Kodu: Aşırı ısınma olduğunu göstermektedir. Limit termostatın değiştirilmesi problemin çözülmesini sağlar. Vinto, Millenium Plus, Themafast ve İsofast modellerinde bu kod, kombideki ateşleme problemine işaret eder.

F2 Arıza Kodu: Ntc sensörü arızalı olduğundan kombinin sıcak su performansının düşük olduğunu gösterir. Bu noktada sensörün değiştirilmesi gerektiğine işaret eder. Vinto, Millenium Plus, Themafast ve İsofast modellerinde bu kodun görünmesi hava akış sorunundan kaynaklı olmaktadır. Hava prosestatının tamiri ile değişimi problemi ortadan kaldırmaktadır.

F3 Arıza Kodu: Bu kod hava prostatında arıza olduğunu belirtir. Prosestatın tamiri ya da değişimi sorunun çözülmesini sağlar. Sargon Condense modellerinde bu kod, kalorifere giden tesisat suyu sensöründe arıza olduğu manasını taşımaktadır.

F4 Arıza Kodu: Ateşleme sorununa işaret eder. Gaz valfi ya da iyonizasyonla alakalı bir problem olması muhtemel olup bu durumda cihaza gaz gelmeme ihtimali oldukça yüksektir.