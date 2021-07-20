Demir isminin anlamı nedir? Demir ne demek? Demir adının özellikleri, analizi ve kökeni
Başta inşaat, elektronik ve enerji olmak üzere birçok farklı sektörde kullanılan demir, en güçlü elementlerden biridir. Çelik de demirin çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle elde edilir. Bu kelime ilk kez 10. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır. Demir isminin anlamı nedir? Demir ne demek? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Ülkemizde yaklaşık 11 bin kişi Demir ismini taşıyor.
Demir İsminin Anlamı Nedir? Demir Ne Demek?
Demir adının iki farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Uzun ömürlü ve dayanıklı bir tür element
İkinci Anlamı: Mecazen, güçlü, dirayetli ve cesur kişi.
Demir İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 5
Hece sayısı: 2
Uğurlu rengi: Siyah
Demir İsminin Analizi
Demir ismi sonuna ''can'' ve ''kan'' getirilerek kullanılan isimlerden biridir. Bu isim mecazen kuvvetli ve kararlı anlamına geldiği için, en popüler isimler arasında yer alıyor.
Demir Adının Kökeni
İlk kez Büyük Selçuklu Döneminde kullanılmaya başlanan demir kelimesi Öz Türkçedir.
Demir İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Emir
2- Demircan
3- Yıldıray
Demir İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Demir ismi Kuran'ı Kerim'de geçer. Kuran'ın 57. suresinin adı Arapçada demir anlamına gelen Hadid'dir. Allah, bu ayette insanlara faydalı olması için, kitap ve ölçü ile birlikte demiri de indirdiğini bildirir.
Not: Demir, yeryüzünde hazır olarak bulunmayan tek elementtir. Bu nedenle Hadid Suresi Kuran'ı Kerim'deki sayısız mucizelerden biri olarak kabul edilir.