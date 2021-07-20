Demir isminin anlamı nedir? Demir ne demek? Demir adının özellikleri, analizi ve kökeni

Ülkemizde yaklaşık 11 bin kişi Demir ismini taşıyor.

Demir İsminin Anlamı Nedir? Demir Ne Demek?

Demir adının iki farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Uzun ömürlü ve dayanıklı bir tür element

İkinci Anlamı: Mecazen, güçlü, dirayetli ve cesur kişi.

Demir İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 5

Hece sayısı: 2

Uğurlu rengi: Siyah

Demir İsminin Analizi

Demir ismi sonuna ''can'' ve ''kan'' getirilerek kullanılan isimlerden biridir. Bu isim mecazen kuvvetli ve kararlı anlamına geldiği için, en popüler isimler arasında yer alıyor.

Demir Adının Kökeni

İlk kez Büyük Selçuklu Döneminde kullanılmaya başlanan demir kelimesi Öz Türkçedir.

Demir İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Emir

2- Demircan

3- Yıldıray

Demir İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Demir ismi Kuran'ı Kerim'de geçer. Kuran'ın 57. suresinin adı Arapçada demir anlamına gelen Hadid'dir. Allah, bu ayette insanlara faydalı olması için, kitap ve ölçü ile birlikte demiri de indirdiğini bildirir.

Not: Demir, yeryüzünde hazır olarak bulunmayan tek elementtir. Bu nedenle Hadid Suresi Kuran'ı Kerim'deki sayısız mucizelerden biri olarak kabul edilir.