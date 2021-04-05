Demir eksikliği neden olur, belirtileri nelerdir? İşte demir eksikliğini gideren besinler

Demir eksikliği, vücudun ihtiyaç olan demir elementinin çeşitli nedenlerle karşılanmaması durumudur. Dünyada en fazla görülen kansızlık çeşidi olan demir eksikliği anemisinin de sebebidir. Demir eksikliği durumunda kanda oksijen transportunda görev alan alyuvarların sayısı ve alyuvarların içindeki hemoglobin azalarak kansızlık meydana gelir. İç Hastalıkları Uzmanı Rıfat Bozkuş, demir eksikliği nedenleri ve belirtileriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Demir eksikliği neden olur?

Vücut tarafından üretilemeyen demir elementini dışarıdan besinlerle yeterli miktarda ve düzenli bir şekilde almak zorundayız. Demir eksikliği genel olarak vücutta artan demir ihtiyacı, eksik demir alımı, demir emiliminde sorunlar ya da vücuttan kan kaybı nedenleriyle ortaya çıkar. En önemli sebebi ise; demir içeren besinlerin yeterli olarak tüketilmemesidir. Gebelik, adet dönemi gibi durumlarda ise vücudun demir ihtiyacında artış görülür.

Demir eksikliği belirtileri nelerdir?

Bazı durumlarda demir eksikliği belirti göstermeyebilir. Ayrıca demir eksikliği belirtileri diğer hastalık veya günlük hayattaki bazı olaylara bağlanabilir. Bu da çoğunlukla rutin kontrollerde saptanır.

Demir eksikliği belirtileri arasında; cilt solgunluğu, vücutta güçsüzlük, yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı, ellerde ve ayaklarda uyuşma, sinirlilik hali, kulakların uğuldaması, dudaklarda çatlaklar ve ağız kenarında yaralar, tırnakların çabuk kırılması, saçlarda dökülme gibi durumlar gösterilebilir.

Demir eksikliğinin ilerlediği durumlarda ise çarpıntı, toprak veya buz yeme, yavaşlayan tiroit fonksiyonları ve huzursuz bacak sendromu gibi durumlar da görülür.

Çocuklarda demir eksikliği belirtilerine bakılırsa çocuğun yürüme-oturma-konuşmasında gecikme, öğrenmede güçlük dikkati çekebilir. Demir eksikliğinin ilerlemesi ile kansızlık belirtileri daha belirgin ortaya çıkar ayrıca demir eksikliğinin nedenine bağlı olarak kişide farklı belirtiler ortaya çıkabilir.

Demir eksikliğini gideren besinler

Dahiliye Uzmanı Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, demir eksikliğine karşı nasıl beslenilmesi gerektiğini şu şekilde anlattı;

- Kuru kayısı, kuru üzüm, kuru dut gibi kuru meyveler, yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı), fındık, fıstık ve susam, karaciğer, kırmızı et, tavuk ve balıketi, yumurta, pekmez ve üzüm, kuru baklagiller tüketin.

- Baklagilleri etle pişirin.

- Her öğünde mutlaka bol yeşillik tüketin.

- Kuru baklagil ve tahıllı yemekler; yanında mutlaka bol maydanozlu, marullu, domates ve limonlu salata ile tüketildiğinde, tahıl ve baklagillerin içindeki demir daha fazla emilir. Ayrıca bu besinler kıyma, parça et ya da tavukla pişirildiğinde demir alımı artmaktadır.

- Yumurtayı portakal suyu ile tüketin.

- Demir eksikliği ileri boyutta olan kişiler; süt, yoğurt ve ayran gibi kalsiyum içeren gıdaları yemeklerin yanına değil, ara öğünlerde tüketmelidir. Çünkü kalsiyumun demirin emilimini yavaşlatma özelliği vardır.