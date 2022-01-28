Demans hastalığı nedir, neden olur? İşte, demans hastalığı belirtileri

Demans genellikle hafıza kaybını içerse de hafıza kaybının farklı nedenleri vardır. Genellikle bu durumun erken belirtilerinden biri olmasına rağmen, tek başına hafıza kaybına sahip olmak demansınız olduğu anlamına gelmez. Peki demans hastalığı neden olur, evreleri nelerdir? İşte demans hastalığının en yaygın belirtileri...

Demans hastalığı nedir?

Demans, hafızayı, düşünmeyi ve sosyal yetenekleri günlük hayatınıza müdahale edecek kadar ciddi şekilde etkileyen bir grup semptomu tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Spesifik bir hastalık değildir, ancak birkaç hastalık bunamaya neden olabilir.

Demans hastalığı belirtileri nelerdir?

Demans semptomları nedene bağlı olarak değişir, ancak yaygın belirti ve semptomlar şunları içerir:

Bilişsel değişiklikler

Genellikle başkası tarafından fark edilen hafıza kaybı

İletişim kurma veya kelime bulma zorluğu

Sürüş sırasında kaybolma gibi görsel ve uzamsal yeteneklerde zorluk

Zorluk muhakeme veya problem çözme

Karmaşık görevlerin üstesinden gelme zorluğu

Planlama ve organize etmede zorluk

Koordinasyon ve motor fonksiyonlarda zorluk

Karışıklık ve oryantasyon bozukluğu

Psikolojik değişiklikler

Kişilik değişiklikleri

Depresyon

Endişe

Kontrolsüz davranışlar

Paranoya

Halüsinasyonlar

Demans hastalığı neden olur?

Demans hastalığı, sinir hücrelerinin ve beyindeki bağlantılarının hasar görmesi veya kaybından kaynaklanır. Demans, beynin hasar gören bölgesine bağlı olarak insanları farklı şekilde etkileyebilir ve farklı semptomlara neden olabilir.

Demanslar genellikle beyinde biriken protein veya proteinler veya beynin etkilenen kısmı gibi ortak noktalarına göre gruplandırılır. Bazı hastalıklar, örneğin ilaçlara veya vitamin eksikliklerine verilen tepkiden kaynaklananlar gibi bunama gibi görünür ve tedavi ile düzelebilir.