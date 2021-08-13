Hindistan'da ortaya çıkan ve Türkiye dahil çok sayıda ülkeye yayılan delta plus varyantına karşı ülkemizde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan uçuşlar durdurulmuştu. Delta mutasyonu dünyayı tehdit ederken farklı araştırmalar da yapılmaya devam ediyor. Boğazda kuruluk, ateş gibi grip benzeri semptomların olduğu delta varyantının belirtileri araştırılmaya devam ediyor. Delta varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Covid-19 aşılarının delta varyantı üzerinde etkinliği ile ilgili merak edilenler…

Delta varyantı nedir?

Delta varyantı dünyada yeni bir tedirginliğe yol açtı. Delta Plus, Delta varyantının bir türü ve K417N adı verilen bir ‘spike’ protein mutasyonuna sahip.

Delta Plus, Delta’nın mevcut özellikleriyle bir araya geldiğinde; daha kolay yayıldığı/bulaşabildiği, akciğer hücrelerine daha kolay tutunduğu ve virüsü etkisiz hale getiren monoklonal antikor tedavisine karşı daha dirençli olduğu için ‘endişe’ yaratıyor.

Bu nedenle de DSÖ, Delta ve Delta Plus varyantlarını ‘endişe verici’ kategoriye aldı. Delta ve Delta Plus varyantları aşılardan ve hastalığa karşı önceden var olan bağışıklıktan kaçabiliyor.

Delta varyantı belirtileri nelerdir?

Her geçen gün semptomlarına dair yeni açıklamalar yapılan delta varyantında bazı semptomlar listeden çıkarılırken, ölümcül Hint varyantı sonrası yenileri listeye eklendi. İşte delta varyantında rastlanan en yaygın belirtiler...

Baş ağrısı,

Boğaz ağrısı

Burun akıntısı

Ateş

Öksürük

Delta varyantı virüsü; 40'lı yaşların altındakilerde baş ağrısı (%66), boğaz ağrısı (%53), burun akıntısı (%49) ve ateş (%42), oranında görüldü.

İngiltere'de virüse yakalanan binlerce kişiye ait verileri mercek altına alarak yapılan araştırmaya göre, koku kaybı olarak da bilinen anosmi artık en yaygın 10 semptom arasında değil.

İngiltere'de virüse yakalanan binlerce kişiye ait verileri mercek altına alarak yapılan araştırmaya göre, koku kaybı olarak da bilinen anosmi artık en yaygın 10 semptom arasında değil.

Aşı delta varyantına karşı koruyor mu?

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) yapılan açıklamaya göre, çift aşılı kişiler de Delta'ya yakalanabiliyor. Yani aşı olmak size kat kat daha fazla koruma sağlarken, yine de virüse yakalanabilir ve hatta bunu çevrenize bulaştırabilirsiniz. Konu ile ilgili konuşan CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, 'Diğer varyantlardan farklı olarak, Delta ile enfekte olan aşılanmış kişilerin virüsü bulaştırabileceğine dair endişeleri artırıyor' dedi.

Aşının Delta'ya karşı koruyuculuk sağladığının altını çizen CDC uzmanları aşılı kişilerin farkında olmadan virüsün yayılmasına yardımcı olabileceğini belirtti.