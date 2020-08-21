Dekoratif mumluk hazırlamaya ne dersiniz?

Yaşadığınız alanlara ufak dokunuşlar yaparak bambaşka bir hava katabilirsiniz. Mumlar da evlerin vazgeçilmez dekoratif aksesuarlardan biri. Hazırlayacağınız mumluklar bulunduğunuz alanı renklendirecek.

Gereken malzemeler:

- Mum

- Cam kavanoz

- File

- Saksı altı

- Dekoratif taşlar

Yapılışı: İlk olarak mumu, kavanoza yerleştirin. Etrafına da dekoratif taşları dizin. Bunun için renkli taşlar tercih edebilirsiniz. Kavanozları da saksı altına yerleştirin ve kalan boş kısımlara taşları ekleyin. En son kavanozun içine de fileyi yerleştirin. Hazırladığınız mumluğu evinizin dilediğiniz köşesine asabilirsiniz.