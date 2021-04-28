Defne Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Defne Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Defne yağı, cilt bakımı yapmak isteyenler, parlak bir cilde sahip olmak isteyenler tarafından sıkça kullanılabilir. Defne tohumunun cilde faydaları saymakla bitmez.

Defne Yağı Nedir?

Doğal bir yağ olan defne yağı, içeriğindeki maddeler sayesinde çok zengin bir nemlendirici özelliğe sahip olan faydalı bir bitkisel yağdır. Cildi ve saçı nemlendirme, vücudun doğal nem dengesini koruma ve cilt yaşlanmasını geciktirme açısından oldukça etkilidir. En çok mevsim geçişlerinde yaşanan el ve ayak kuruması çatlamaları, saç dökülmeleri için defne yağı en etkili yardımcılardan birisidir.

Defne Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?

Defne yağı, Defne yağı, bilimsel adı “Laurus Nobilis” olan defne ağacının taze yapraklarının buhar damıtımı yöntemi ile çıkarılması ile elde ediliyor. Özellikle saç ve cilt sağlığına faydaları ile dikkat çekiyor. Defne tohumu özellikle saç ve cilt bakımı için çok önemli bir bitkisel yağdır. Özellikle kronik hastalıklara da defne yağının iyi geldiği bilinir.

Defne Yağı Ne İşe Yarar?

Defne yaprağı yağının en çok bilinen sağlığa olan faydaları arasında antibiyotik, antiseptik, antispazmodik, antinevraljik, analjezik, böcek öldürücü, iştah açıcı, sedatif, sıkılaştırıcı, vücudu temizleyici, mide rahatlatıcı ve tonik bir madde olarak kullanılma gibi özellikleri bulunuyor.

Defne Yağı Neye İyi Gelir?

Defne yağı, saç ve cilt sağlığına yararlı olan bitkisel yağlar arasında yer alır. Bunun yanında vücudun sistemlerinin düzgün ve sistemli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Aynı zamanda bağışıklığı güçlendirici etkisi vardır.

Defne Yağı Faydaları

Defne yağı, doğal bir idrar söktürücüdür. Defne yağı, idrar yollarındaki pek çok problemi çözmeye yardımcı olur. Özellikle de böbreklerin sağlıklı olmasını ve düzenli çalışmasını sağlar. Böbrekte oluşan kum ve taşları yok eder. Defne tohumu yapraklarından elde edilmiş olan defne yağını kullanarak idrar yollarını etkileyen her türlü hastalıktan kurtulabilirsiniz.

Defne yağı, romatizmaya iyi gelen bir yağdır. Romatizma hastalıklarından kurtulmak için ağrıyan bölgenin üzerine defne yağı sürerek masaj yapmanız gerekir. Romatizması olan kişilerin dayanılmaz ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur.

Vücutta bulunan zararlı toksinlerin dışarı atılmasına defne yağı, yardımcı olur. Düzenli kullanıma bağlı olarak kısa süre içinde defne yağı vücuttaki zararlı toksinlerin dışarı atılmasını sağlar.

Defne yağı, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve vücudun hastalıklara karşı direncini arttırmaya yardımcı olur. Defne yağını düzenli kullanan bir kişi, kendisini daha iyi hisseder. Bağışıklık sisteminin ihtiyacı olan tüm enzimleri salgılayan defne yağı, çok etkili bir bitkisel yağdır.

Defne yağı, hem saça hem de cilde iyi gelmesi ile bilinen çok etkili bir bitkisel yağdır. Doğal yollarla saç ve cilt bakımı yapmak isteyenler defne yağını kullanır. Saçınıza ve cildinizin belirli bölgelerine sürdüğünüz yağ ile saçlarınızın daha parlak ve cildinizin daha canlı görünmesini sağlayabilirsiniz.

Defne yağının antioksidan özelliği vardır. Tonik olarak kullanılır ve vücudu temizleyici bir özelliği vardır.

Aşırı terlemeyi azaltır ve ter kokusunu önler.

Defne Yağı Nasıl Kullanılır? Defne Yağı Kullanımı

Defne yağı, onarılmak istenen bölgeye sürülerek kullanılır. Saç bakımı için defne yağı kullanmak isteyenlerin ise, defne yağını saça sürerek uygulaması gerekir. Defne yağı, zeytinyağlı yiyeceklere 1 tatlı kaşığını geçmeyecek şekilde dökülerek de kullanılabilir.