DCT şanzıman nedir, ne işe yarar ve nasıl çalışır? DCT şanzıman kullanan arabalar tercih edilir mi

Otomotiv açısından, bir kavrama motorun güç sağlayan krank milini şanzımandan ayırır, böylece sürücü, makinenin potansiyel olarak bağlanmasına neden olmadan bir vitesten diğerine geçebilir.

DCT Şanzıman Nedir?

Adolphe Kégresse adlı bir Fransız mühendis, yaygın olarak DCT'nin babası olarak kabul edilir. Araçlarda vites seçimini otomatikleştirmenin etkili bir yolunu ararken, 1930'ların sonlarında çift debriyajlı şanzımana dönüşecek konsepti ortaya attı, ancak II. Dünya Savaşı araya girdi ve fikrini uygulamasını engelledi.

Porsche, 1980'lerde PDK (Porsche Doppelkupplungsgetriebe) şanzımanını geliştirdi ve son derece başarılı 962 yarış arabalarında kullandı. 1986'da, PDK şanzımanlı bir 962, İtalya'daki Monza'da ilk Dünya Spor Prototip Şampiyonası yarışını kazandı ve tüm zamanların en çok müjdelenen yarış arabalarından biri olmaya devam etti.

Çift kavramalı şanzımanın büyüsü, bir vitesten diğerine çok hızlı bir şekilde geçebilmesidir. Bu hızlı geçiş mümkündür, çünkü DCT'deki iki dahili şanzımandan birinde bir vites takılıyken, sonraki vites iki dahili şanzımandan ikincisinde önceden seçilmiştir ve hemen devreye girmeye hazırdır.

Böylece, bir vitesten diğerine geçiş sadece milisaniyeler alır ve DCT ile vites değişimlerini geleneksel manuel şanzıman veya geleneksel otomatik şanzımandan çok daha hızlı yapar. Bu özellikle, bölünmüş saniyelerin kazanma ve kaybetme arasındaki fark olabileceği performans ve yarış arabalarında faydalıdır.

DCT Şanzıman Ne İşe Yarar ve Nasıl Çalışır?

Çift debriyajlı şanzımanda iki debriyaj vardır ancak debriyaj pedalı yoktur. Geleneksel bir manuel şanzıman ile debriyaj kavraması, sürücünün bir debriyaj pedalı kullanmasını gerektirir. DCT ile elektronikler, şanzımanın dahili hidroliğine komutlar vererek debriyaj kavramasını kontrol eder.

İki kavramanın her biri, iki dahili şanzımandan biri veya diğeri ile bağlantılıdır. Çoğu zaman, bu şanzımanlardan biri tek sayılı dişlileri barındırırken, diğeri çift sayılı dişlileri kontrol eder. (Şanzımanlardan biri ayrıca geri vites için geri vitesi de barındırır.)

DCT'li bir arabayı sürerken, seçilen vitese bağlı olarak, dahili şanzımanlardan biri motorla devreye girer ve araca güç sağlarken, diğeri motordan ayrılır, ancak bir sonraki vites kullanım için önceden seçilmiştir. Vitesler arasındaki geçiş hızlıdır ve aktarma organları boyunca tork akışını kesintiye uğratmadan gerçekleşir.

Tipik DCT'de, otomatik modda sürerken, şanzıman bir sonraki vitesi önceden seçecek ve ardından vitesler arasında geçiş yapmak için gerekli tüm işlemleri gerçekleştirecektir. DCT, hızlanma sırasında vites büyütmek ve yavaşlama sırasında vites küçültmek için gerektiğinde iki debriyajı etkinleştirecek ve bırakacaktır. Vites değişimleri sıralıdır, yani sayısal sırayla yukarı ve aşağı şeklinde seyreder. Bununla birlikte, bir DCT, çift debriyajlı vites ön seçim süreci sayesinde tüm vites aralığında hızla ilerleyebilir.

DCT Şanzıman Kullanan Arabalar Tercih Edilir Mi?

Evet, tercih edilebilir. Bunun sebebi ise, otomatik çalışmanın ötesinde, modern bir DCT, debriyajsız bir manuel olarak da çalışabilir. Bu, sürücünün genellikle direksiyon simidindeki kolları (kürek değiştiriciler) kullanarak bir sonraki vitesi manuel olarak seçebileceği anlamına gelir. Sürücünün herhangi bir şekilde debriyaj pedalı kullanmasına veya debriyaja basmasına gerek yoktur. Şanzımanın elektroniği ve hidroliği, her iki iç kavramayı da otomatik olarak devreye sokar. Manuel vites değiştirme, çok hızlı vites değiştirmeyi mümkün kılar ve sürücüye şanzıman davranışı üzerinde tam kontrol sağlar.