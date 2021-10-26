Daikin Kombi arıza kodları: Daikin Kombi hata kodları ve çözümleri

Daikin kombi arıza kodları, kombinizdeki arızanın neden kaynaklandığını gösteren kısa ifadelerdir. Bu kodları dikkate alarak çözüm yöntemlerini deneyebilir ya da sorunun neyden kaynaklandığını öğrenerek yetkili servis ile irtibata geçebilirsiniz.

Daikin Kombi Hata Kodları ve Çözümleri

10-65 : Gaz valfi sorununa işaret eden bir koddur. Kombiyi birkaç defa reset yaparak sorunun çözüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Eğer sorun çözülmezse kısa zaman içinde servis çağırmanız gerekir.

11-64 : Alev oluşmadığını gösteren bir hata kodudur. Eğer gaz vanaları kapalı ise, vanaları açmanız gerekir. Gaz vanaları açıksa da kombiyi birkaç defa resetlemeniz gerekir. Eğer hala sorun çözülmezse servis çağırmanız gerekir.

13-64 : Fan sorunu olduğunu gösteren bir hata kodudur. Kombiyi birkaç defa reset yaparak sorunu çözmeye çalışmanız gerekir. Sorun çözülmezse de servis çağırmanız gerekir.

16-64 : Baca gazı sıcaklığı yüksek anlamına gelen bir hata kodudur. Kombiyi birkaç defa reset yaparak sorunu çözebilirsiniz. Sorun çözülmezse servis çağırmalısınız.

1J-64 : Isıtma suyu yüksek sıcaklık sorununu gösteren bir hata kodudur. Bu uyarı gördüğünüz zaman petek vanalarını açık olmasına dikkat etmeniz gerekir. Basıncı 1,5 bara çıkarın. Sonra kombiyi birkaç kez reset yapınız. Hata kodu gitmez ve sorun çözülmezse servis çağırmalısınız.

80-01, 81-01: Kalorifer gidiş NTC sensöründe arıza meydana gelmesi, sensör bağlantılarında kopma ya da kısa devre ortaya çıkması, borularda nem, ana kart sorunlarının göstergesidir.

8H-67, 8H-68 : Gidiş suyu sıcaklık sensörü takılma sorununu ifade eden bir hata kodudur. Cihazı birkaç defa resetleyerek sorunu çözmeye çalışmalısınız. Sorun çözülmezse servis çağırmalısınız.

E1-64 : Yanlış alev sinyalini ifade eder. Cihazı birkaç kere reset yapmanız gerekir. Sorun çözülmezse servis çağırmalısınız.

E1-69 : EEPROM bağlantı sorununu gösterir. Anakart arızasına işaret ediyor olabilir.