Daha temiz ve parlak lavabolar için ipuçları

● Lavaboların temizliğinin en fazla iki günde bir yapılması gerekir. Hangi malzemeden yapılmış olursa olsun sürekli kullanıldığı için çabuk kireçlenir ve lekelenirler.

● Lavabo temizliğinde öncelikle giderde herhangi bir şey varsa (yemek artığı, kıl gibi) alınır ve gider temizlenir. Giderde bir tıkanıklık varsa da lavabo açıcılar yardımıyla bu tıkanıklık giderilir.

● Lavabonun yüzeyi mermerse krem temizleyiciler tercih edilir. Bu sayede çok daha hızlı ve kolay bir şekilde parlar.

● Özellikle mutfak lavabolarında yağ lekeleri varsa lavabo temizliğine geçilmeden önce sıcak su dökülerek kirlerin yumuşaması beklenir.

● Lavabolarınızın çok kirli olduğunu düşünüyorsanız çamaşır suyu gibi dezenfektan özelliği olan temizleyicileri tercih ederseniz hem kolayca temizlemiş olur hem de dezenfekte etmiş olursunuz.

● Daha geç kirlendiği için mutfaklarda çok tercih edilen metal lavaboları temizlerken dikkat etmeniz gereken ise temizleyici ürünü direkt yüzeye dökmemek olacaktır. Çünkü bu durum lekelenmelere sebep olabilir. Bunun yerine kullanacağınız ürünü mutfak süngerinize dökerek kullanabilirsiniz.

● Lavabo temizliğinde çamaşır suyu gibi ağır ürünler kullanıyorsanız eldiven kullanmaya mutlaka dikkat edin.

KENDİ DETERJANINIZI KENDİNİZ YAPIN

● Lavaboların parlaması için süngere döktüğünüz krem ürünü dairesel hareketlerle ovarak uygulamaya dikkat edin. Bu sayede tüm kir hızlı bir şekilde çözülecektir.

● Kendi deterjanınızı kendiniz yapmak istiyorsanız da 1 fincan karbonat, 1 çay kaşığı boraks ve miktarını kendinizin belirleyeceği oranda rendelenmiş limon kabuğunu karıştırın. İyice çalkalayıp yaklaşık 1-2 dakika kadar bekletin. Karışımı bulaşık süngeri üzerine damlatıp istediğiniz yüzeydeki lavaboyu dairesel hareketlerle ovun. Birkaç dakika bekledikten sonra soğuk su ile durulayın. Bu kadar hızlı bir şekilde parladığına siz de şaşıracaksınız.

● Dişlerinizi fırçalamak için kullandığınız diş macunları da lavaboları parlatmak için kullanılan yöntemler arasında başı çekiyor. Özellikle inatçı lekelerin olduğu bölümlere biraz diş macunu sıkıp iyice ovalayın. Ardından güzelce durulayın. Sonuç sizi de şaşırtacak.