Daha sağlıklı beyin ve bağırsaklar için bunları yapın | Aşırı işlenmiş gıdanın olumsuz etkilerini yeşil bir meyve suyu ile telafi edemezsiniz

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İşlenmiş gıdalar üzerinde çalışan araştırmacı Dr. W. Taylor Kimberly, çalışmanın kendi diyetini daha sağlıklı hale getirmeye teşvik ettiğini ve bazı gıdaları neden kestiğini söyledi.

Harvard Tıp Fakültesi'nde nöroloji profesörü ve Massachusetts Genel Hastanesi'nde nörolog olan Dr. W. Taylor Kimberly ve ailesi için çıtır tavuk parçaları, bir zamanlar popüler bir akşam yemeği seçeneğiydi ancak ultra işlenmiş gıdaları daha detaylı inceledikten ve bunların beyni nasıl etkilediğini gördükten sonra, bunun yerine ızgara tavuğa geçiş yaptı.

Dr. W. Taylor Kimberly, aşırı işlenmiş gıdaları demans ve felç gibi sağlık riskleriyle ilişkilendiren yeni bir çalışmanın kıdemli yazarıdır.

Dr. Kimberly, Business Insider'a "Bu çalışmaya başladığımızdan beri ne yediğime daha fazla dikkat ediyorum ama dürüst olmak gerekirse hoşlandığım pek çok şey var ve hepsini ortadan kaldırmadım." dedi.

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KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLERLE SAĞLIKLI HALE GELEBİLİR

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Ultra işlenmiş gıdaların sağlık üzerine kötü etkilerinin olduğunu biliyoruz, bu yeni bir haber değil ama Dr. Kimberly ve ekibinin yaptığı son çalışma sadece hangi gıdaların sağlıklı veya sağlıksız olabileceğini değil, aynı zamanda bunları tamamen kesmeden nasıl küçük değişikliklerle sağlıklı yapabileceğimizi anlamamıza yardımcı oluyor.

Kimberly, ultra işlenmiş gıdaların çok kullanışlı ve kolay olması nedeniyle beslenme rutininizin çok büyük bir parçası olduğunu söyledi.

Neurology dergisinde 11 Haziran'da yayınlanan bulgular, bilim insanlarının işlenmiş gıdaların sağlığımız için neden kötü olabileceğini anlamalarına yardımcı olmaya bir adım daha yaklaşıyor. Bu çalışma gözlemseldir, yani işlenmiş gıdaların sağlık risklerine neden olup olmadığını bize doğrudan söyleyemez ancak, daha besleyici atıştırmalıklar seçmek ve ne kadar işlenmiş gıdayı azaltmayı hedeflemeniz gerektiği konusunda ipuçları sunar.

Kimberly'ye göre, daha sağlıklı seçimler yapmanın basit yolları şunlar:



AŞIRI İŞLENMİŞ GIDAYI HAFTADA İKİ PORSİYONA DÜŞÜRÜN

Kimberly ve ekibi çalışmalarına başladıklarında, amaçları insanlar için uygulanabilir ve sürdürülebilir bazı tavsiyelerde bulmaktı. İşlenmiş gıdaları, tamamen beslenmemizden çıkarmadan bir miktar azaltmak ve sağlığımızı anlamlı bir şekilde iyileştirmek mümkün mü? Evet, işte bu araştırma bunu yapabileceğimizi gösteriyor.

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Kimberly ve ekibinin araştırması, işlenmiş gıda tüketimindeki %10'luk bir artışın daha yüksek bilişsel bozukluk riskiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Bu da haftada yaklaşık iki öğüne denk geliyor.

Araştırma ekibi analizlerini bu miktara dayandırdı çünkü insanların azaltması için gerçekçi bir miktar ve hatırlaması kolay bir hedefti.

Kimberly, "Beslenme düzenini değiştirmek gerçekten zor bir şey. Yediklerimizi yememizin zaman, kolaylık ve bütçe gibi pek çok nedeni var. Tüm bunlar yaptığımız beslenme seçimlerini etkiler" dedi.





KURUYEMİŞ GİBİ YÜKSEK LİFLİ GIDALARI SEÇİN

Yıllar süren araştırmalar bize işlenmiş gıdaların kısmen zararlı olduğunu, çünkü genellikle lif ve proteinin yanı sıra vitamin ve minerallerden yoksun olduklarını öğretti. Ayrıca bu gıdaları tüketirken ilave yağ, şeker, tuz ve koruyucu gibi sağlıksız bileşenleri de diyetimize eklemiş oluruz. Bu da abur cuburla beslenmenin sonuçlarını multivitamin alarak ya da sonrasında yeşil bir meyve suyu içerek telafi edemeyeceğiniz anlamına gelir.

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Kimberly, "Sağlıklı bir yemek yemiyorsanız, aynı zamanda sağlıksız bir yemek de yiyorsunuz, beyin sağlığını düşünürken her iki taraf da önemlidir" dedi.

Birleşik Krallık, aşırı işlenmiş gıda tüketiminde Avrupa ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bu durumun Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi NHS'ye yılda yaklaşık 6,5 milyar Sterline mâl olan obezitenin temel etkeni olduğu düşünülüyor. Kaynak: Daily Mail





PATATES KIZARTMASI YERİNE FIRINDA TATLI PATATES

İyi haber şu ki, yüksek oranda işlenmiş gıdaları daha sağlıklı alternatiflerle değiştirmek size iki kat fayda sağlayabilir çünkü aynı anda hem besin ekliyor hem de potansiyel olarak zararlı katkı maddelerini kesiyorsunuz.

Örneğin, patates kızartmasını fırında tatlı patatesle değiştirmek, diyetinizdeki tuz ve yağı azaltmaya yardımcı olurken aynı zamanda daha fazla vitamin ve mineral kazandırır.

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Kimberly'nin araştırması ona kurabiye ya da kraker yerine fındık ya da havuç atıştırması için ilham verdi. Böylece şeker alımını azalttı ve diyetindeki lif miktarını hızla artırdı.

Kimberly, "Yemek yerken sadece kendimizi beslemiyoruz. Yediğimiz şeyleri metabolize etmeye yardımcı olan bağırsaktaki gerçekten karmaşık bir ekosistemi besliyoruz" dedi.

10 milyon kişiyi kapsayan geniş kapsamlı araştırmada aşırı işlenmiş gıdalardan zengin diyetle beslenenlerin herhangi bir nedenden dolayı % 21 daha fazla ölüm riskiyle,% 40 ila % 66 daha yüksek kalp hastalığı kaynaklı ölüm, obezite, Tip 2 diyabet ve uyku sorunları, % 22 oranında artan depresyon riskiyle ilişkili olduğunu gösterdi.Ayrıca akciğer rahatsızlıkları ve uyku sorunları teşhisi konma olasılıkları da önemli ölçüde daha yüksekti. Kaynak: Daily Mail

TANIDIĞINIZ MALZEMELERİ HEDEFLEYİN

Sağlığınızı iyileştirmek için işlenmiş gıdalardan tamamen vazgeçmek zorunda değilsiniz. Kimberly'ye göre, ucuz ve kullanışlı bir şeye ulaşmak istediğinizde, bildiğiniz malzemelere sahip daha sağlıklı işlenmiş gıda seçeneklerini tüketmek yardımcı olabilir.

Kimberly, "Eğer baktığınızda yiyeceğiniz şeyi kendi mutfağınızda yapılabileceğini düşünüyorsanız, bu iyi bir göstergedir" dedi ve ekledi."Uzun vadede, işlenmiş gıdalardan sonsuza dek vazgeçmeye çalışmak ve başarısız olmaktansa bağlı kalabileceğiniz birkaç küçük değişiklik yapmak daha yararlı olabilir. Mükemmel bir dünyada hepimiz işlenmemiş doğal gıdalarla beslenirdik ama bu gerçek değil, Küçük değişiklikler bile, eğer sürdürülebilirse, önemli olabilir."