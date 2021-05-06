Daha genç görünmek mümkün

Yüzündeki çizgilerden rahatsız olanlar için

Yüzündeki derin çizgilerden rahatsız olanlar için en ideal yöntem dolgu işlemidir. Sıklıkla uygulanan yerler ise yanak, dudak, dudak çevresi ve burun – yanak arası çizgilerdir. 15 – 20 dakika içerisine tamamlanan işlemin sonucunu hemen görmek mümkündür. Uygulama yapılan bölgede hafif bir kızarıklık ve şişlik oluşur ancak gün içerisinde kendiliğinden geçecektir.

Gergin bir görünüme sahip olmak isteyenler

Gergin bir görünüme sahip olmak isteyenler eriyen ya da erimeyen silikon ipler ile uygulanan ip askılama yöntemini tercih edebilir. Ameliyatsız bir yöntem olduğu için popüler bir yöntemdir. İp askılama yöntemi ile işleme uygun ipler kanül aracılığı ile uygulanır.

Bu yöntem özellikle ameliyattan çekinen kişiler için idealdir. Yaşlanma belirtileri cerrahi işleme gerek kalmadan kısa süre içerisinde ortadan kaldırılır. Sadece estetik kaygılar amacıyla değil yüz felci sonucu oluşan ifade bozukluğunun tedavisinde de kullanılır.

Genellikle yüzde sarkma görülen bölgelerde uygulanması önerilir. Bu bölgeler; oval kısımlar, yanaklar, çene altı, kaş ve kaş çevresi, boyun ve elmacık kemikleridir.

İşlem sürecinde ise lokal anestezi yapılır ve yaklaşık 1 saat içerisinde tamamlanır. Uygulama yapılacak bölgeler işlem öncesinde belirlenir ve bu bölgelere deri altından ipler yerleştirilir. Yerleştirilen ipler kişinin ihtiyacı doğrultusunda ayarlanır ve dikişe ihtiyaç duyulmadan işlem tamamlanır.

Operasyon sonrası şişlik ve ağrı oluşabilir. Doktorun tavsiye edeceği ilaçlar ile bu sorunlar çözülebilir. 3 hafta boyunca ise yüz sık ovuşturulmamalı ve yüz üstü yatılmamalıdır.

Gözenek sorunundan şikayetçi olanlar için...

Gözenek sorunundan şikayetçi olanlar karbon peeling tercih etmelidir. Sadece gözenek sorunu ile de kalmayıp yağ düzensizliği, akne, hafif lekelenmeler içinde etkili olur. İşlem sonrası kişi gündelik hayatına kolaylıkla geri dönebilir. Uygulaması ise oldukça kolaydır; temizlenen cilde karbon serum sürülür ve 10 dakika bekletilir. Bekleme süresinin ardından cilde lazer ışınları gönderilerek karbon partikülleri emilir. Yarım saat süren seanslar ihtiyaca bağlı olarak 10 gün arayla tekrar edilmelidir.

Dolgun ve pürüzsüz cildin sırrı

Dolgun ve pürüzsüz cildin sırrı kolajen aşısıdır. Kolajen aşısı sayesinde kişinin zaman içerisinde azalmaya başlayan kolajen üretimi desteklenir. Bunun haricinde akne ve ameliyat izlerinin tedavisinde de tercih edilir.

İşlem öncesinde uygulama yapılacak bölge belirlenir ve lokal krem ile anestezi uygulanır. İnce uçlu iğneler sayesinde aşı yapılır. Aşı sonrası yüzde hafif kızarıklar oluşabilir ancak gün içinde kendiliğinden geçer. Kişinin ihtiyacına uzman hekim tarafından seans sayısına karar verilir. Ortalama 2 hafta ara ile 3-4 seans uygulanır. İdame dozlar 3 ya da 6 ayda bir seans devam edilir.

Göz altı morluklarına son

Göz altı morluk ve çöküklükler için göz altı ışık dolgusu ile çözüm bulun. Hem göz altı morluklarına hem de göz altı çöküklükler için tercih edilen bir yöntemdir. İşlemden 1 hafta sonra fark belli olmaktadır. Kişiden kişiye değişmekle beraber ışık dolgusu 1-1,5 süre ile geçerliliği korumaktadır. İhtiyaca göre belirli aralıklar ile tekrarlanabilir bir işlemdir.