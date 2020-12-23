D vitamini tedavisi Covid-19 enfeksiyonuna karşı etkili olur mu?

Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Aydın, "Covid -19 enfeksiyonu tüm dünyada verdiği hasarla tüm insanlığı tehdit eden bir salgın halinde devam ederken, bu enfeksiyona karşı en küçük önlemler bile önem kazanmaktadır. Covid-19 enfeksiyonunun tedavisinde anti viral ajanlar kullanılmaktadır. Ancak her hastada aynı etkinliği göstermemektedir. Özellikle altta yatan diyabet, obezite gibi kronik hastalıkları olanlarda hastalık ağır seyretmektedir. Bu hastalar dışında kimi klinik durumlarda da bu hastalığın ağır seyrettiği saptanmıştır’’ dedi ve konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.



Vitamin D3 seviyesi düşük kişilerin Covid -19 olma riski daha yüksektir



Eskiden beri serum vitamin D3 düzeyi düştüğü dönemlerde viral enfeksiyonların daha sık olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak Covid-19 enfeksiyonlarında bu durumun çok daha önemli olduğu gözlemlenmiştir. Covid-19 enfeksiyonuna yakalan bireylerin vitamin D3 seviyeleri düştükçe enfeksiyon şiddetinin daha ağır seyrettiği saptanmıştır. Ayrıca bu enfeksiyondan hastaneye yatışı gereken hastaların vitamin D düzeylerinin yatış gerektirmeyenlere göre daha düşük olduğu saptanmıştır. Ayrıca yoğun bakım ihtiyacı olan Covid-19 enfeksiyonlu hastalarında vitamin D düzeylerinin çok düşük olduğu saptanan gerçeklerden birisidir.



D vitamini eksikliği olan kişilerde birçok farklı klinik durum gözlenebilmektedir. D vitamini eksikliği ile otoimmün hastalıkların daha sık gözlemlendiği, insülin direncinin daha fazla olduğu, kilo vermenin zorlaştığı, enfekiyonlara yatkınlığın arttığı ve hatta kanser oranlarında bile artış olduğu birçok farklı çalışmalarda gösterilmiştir. Yani D vitamini sadece vücudumuzdaki kalsiyum ve kemik metabolizması ile ilgili olmadığı bilinen bir gerçektir. Covid-19 pandemisi ile de viral enfeksiyonlardaki önemi bir kez daha ortaya konulmuştur.



D vitamini almak için tüketilmesi gereken en önemli besinler



D vitamini vücudumuzda %80 oranında cildimizin güneş ışınları ile teması sonucunda cilt altında bulunan kolesterolün dönüşümü ile ortaya çıkmaktadır. Ancak %20’lik kısmında ağızdan besinler yolu ile temin edilebilmektedir. Besinler içerisinde en fazla balık ve deniz ürünlerinde mevcuttur. Güneş ışınları ile temasımızın en az olduğu kış aylarında D vitamini seviyeleri oldukça alt seviyelere düşmektedir. Vitamin D düşüklüğü sonrasında değişik mekanizmalar ile bağışıklık sistemi zayıflamakta ve viral enfeksiyonların sıklığı artmaktadır.



Peki, D vitamini seviyesi hangi aralıklarda olması gerekir?



Vitamin D3 seviyesi kanda 32-70 ng/ml aralığında olması gerekmektedir. Vitamin D3 seviyesi 20-32 ng/ml arasında ise D vitamini yetersizliğinden söz edilirken 10-20 ng/ml arasındaki Vitamin D3 seviyelerinde orta derecede D vitamini eksikliği olduğu söylenebilir. Özellikle Vitamin D3 seviyesi 10 ng/ml altında ise ağır D vitamini eksikliğinden bahsedebiliriz. Özellikle yoğun bakım Covid-19 hastalarında D vitamini seviyelerinin oldukça düşük olduğu gözlemlenmiştir.



Covid-19 enfeksiyonuna yakalanmamak için neler yapılmalıdır?



Doç. Dr. Yusuf Aydın, ‘’Covid-19 enfeksiyonundan korunmak veya daha hafif semptomlarla atlatabilmek için vitamin D3 seviyelerimizin 40 ng/ml üzerinde olması gerekmektedir. Buradan şöyle bir mesaj çıkarılmamalıdır. “D vitamini yüksek olursa Covid-19 enfeksiyonundan korunurum, benim hasta olmamamı engeller” ifadeleri doğru değildir. Covid-19 enfeksiyonundan korunmanın yolu Covid-19 hastaları ile temasın engellenmesi, yani maske kullanılması, el ve yüz temizliğine dikkat edilmesi, sağlıklı beslenme, düzenli uyku ile olmaktadır. Bunlara ek olarak kış günlerine girdiğimiz bu günlere mutlaka D vitamini seviyesine baktırarak, gerekirse ve çoğunlukla gerekir, D vitamini tedavisine başlanmalıdır’’ dedi.



D vitamini tedavisi sizin vitamin D3 düzeyine göre değişir. Günlük, haftalık veya 15 günde bir olan tedaviler vardır. Bu tedavilerin planlanmasını doktorunuz yapmalıdır.