D vitamini deposu mantar kemik erimesini önlüyor, yaşlanmayı geciktiriyor

%90’nı su olan mantarın 1 su bardağı doğranmış miktarında 15 kalori olup, B vitaminleri, fosfor, bakır, potasyum ve selenyum gibi minerallerden ve liften zengin bir yapısı vardır. Uzman Diyetisyen Duygu Çalışkan Oktay, D vitaminin doğal kaynağı olan mantarın sağlığımız üzerindeki inanılmaz etkilerini sıraladı.

Potasyumdan zengin: İçeriğindeki potasyumla sıvı ve mineral dengesini sağlayarak kan basıncını dengeler, yüksek tansiyonun düşürülmesinde ve inme/felç riskinin azaltılmasında yardımcı olur. 1 su bardağı mantar, bir küçük muzdan veya 1 bardak portakal suyundan daha fazla potasyum içerir. Yapısında bulunan B vitaminleri ise vücut için enerjinin sağlanmasında rol oynadığı kadar sinir sisteminin düzenli bir şekilde çalışması için de gereklidir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir: Antioksidan kapasitesi domates ve havuca yakın olan mantarın 70 gramı günlük alınması önerilen selenyum miktarının %11’ini karşılamaktadır. Selenyum vücudun serbest radikallere karşı korunmasında rol oynar. Yaşlanmayı geciktirici ve bağışıklık sistemini artırıcı etkisi de vardır. Hatta düzenli olarak mantar tüketen erkeklerde prostat kanseri riskinin %65 oranında azaldığı görülmüştür.

Zayıflamak için bire bir: Protein içeriği diğer sebzelere göre daha yüksek olan mantarın protein kalitesinin et ve tavuğa yakın olduğu da bilinmektedir. Özellikle zayıflamak isteyen ve sporla uğraşan kişiler beslenme planlarındaki protein kalitesini artırmak için salatalarda, omletlerde, makarnalarda, etli yemeklerde mantarı kullanabilirler.

Kemik erimesi riskini azaltır: Kemiğin yapısını oluşturan kalsiyum ve fosfordan zengin olan mantarı diğer sebzelerden ayıran en önemli özelliği D vitamininin doğal bir kaynağı olmasıdır. Düzenli mantar tüketimi ile menopoz sonrası kadınlarda kemik erimesi riskinin azaltılabileceği gibi çocuklarda kemik ve diş gelişiminde de yardımcı olmaktadır. En yüksek D vitaminine sahip olan mantar türleri portabello ve maitake iken en düşüğü ise beyaz mantarlardır.

Antioksidan kapasitesine sahip

Mantarın sebze grubundan sayılsa da aslında içerdiği besin öğeleri sayesinde et, kuru baklagiller ve tahıl grubuna benzediğinin altını çizen Diyetisyen Nilüfer Terzioğlu “Düşük kalori, yüksek vitamin ve mineral içeren bir besin istiyorsanız mantar tam size göre.1 kase dilimlenmiş mantar (yaklaşık 70 gr) sadece 15 kalori enerji sağlar. Özellikle potasyumdan zengin olan mantar, türlerine göre selenyum ve bakır mineralleri açısından da zengindir. Mantar, sinir sistemi sağlığı için gerekli olan B grubu vitaminlerinden riboflavin, niasin ve pantotenik asit içerir. Ayrıca karbonhidrat, protein ve yağın vücutta enerji olarak kullanılabilmesini sağlar. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde yüksek antioksidan kapasitesine de sahiptir” şeklinde konuştu.

Mantar alırken ve saklarken nelere dikkat etmeli?

Diyetisyen Nilüfer Terzioğlu, mantar alırken ve muhafaza ederken dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı.

-Yüzeyi temiz olmalı.

-Tombul olanları seçilmeli.

-Rengi açık krem, beyaza yakın olmalı.

-Saklanılan kabın ağzı kesinlikle kapalı olmalı.

-Cam kaplarda veya karton poşetlerde saklanmalı.

-Buzdolabında muhafaza edilmeli.